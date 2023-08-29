Конкурс "Ревизор" объявил имена победителей

В частности, в номинации "Событие года" победу одержали литературные резиденции Ассоциации союзов писателей и издателей РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экспертный совет XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор", известного также как российский "книжный "Оскар", объявил имена профессионалов книжной отрасли, лучшие проекты в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела. В номинации "Событие года" победу одержали литературные резиденции Ассоциации союзов писателей и издателей РФ, сообщили ТАСС в дирекции конкурса.

"Накануне открытия 36-й Московской международной книжной ярмарки были названы имена победителей и финалистов российского "книжного "Оскара" - XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор". Лауреат в номинации "Событие года" - литературные резиденции Ассоциации союзов писателей и издателей России", - сообщили в оргкомитете "Ревизора".

В номинации "Профессионал года. Руководитель компании/ Топ-менеджер" награду разделили генеральный директор группы компаний "Литрес" Сергей Анурьев и генеральный директор торгового дома книги "Москва" Марина Каменева. В номинации "Профессионал года. Главный редактор" статуэтки "Ревизора" получили главный редактор издательства "Молодая гвардия" Мария Залесская и директор книжных проектов издательского дома "Комсомольская правда" Наталья Щербаненко. Лучшим руководителем направления стал руководитель редакции Neoclassic издательства АСТ Николай Науменко.

Обозреватель "Российской газеты" Анастасия Скорондаева победила в номинации "Журналист года", специальный диплом с формулировкой "За профессионализм и активную жизненную позицию" получил корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Лучшим книжным блогером эксперты назвали Валерия Шабашова, автора блога Books & Reviews. Среди издательств лучшим признали "Вольный Странник" и "Альпина. Проза". Специальным дипломом с формулировкой "За неоценимый вклад в развитие детской и образовательной книги в России" отмечено издательство "Мозаика kids", а издательство "Комильфо" - с формулировкой "За неоценимый вклад в развитие жанра комиксов в России".

Издательская платформа "Литрес: самиздат" признана лучшей в категории "Цифровые сервисы и технологии", книжным магазином года стал столичный торговый дом книги "Москва". В номинации "Герой нашего времени" награду получили директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и генеральный директор издательства "Вече", управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько. Легендой книжной индустрии назвали генерального директора группы компаний "Феникс" Леонида Вальдмана. Всего конкурс проходил в 14 номинациях.

На торжественной церемонии юбилейными дипломами были отмечены компании и персоны, празднующие в этом году круглые даты. В частности, издательство "Детская литература", издательская группа "Альпина", "Альпина нон-фикшн", "Редакция Елены Шубиной", журнал "Книжная индустрия", президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, директор издательства "Феникс" Олеся Фартушная, генеральный директор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин и другие.

О "Ревизоре"

В этом году на конкурс "Ревизор" поступило 190 заявок из 26 регионов России, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Оренбургская область, Кемеровская область, Мурманская область, Калининградская область, Белгородская область, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Республика Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Удмуртия.

Конкурс профессионального мастерства "Ревизор" проводится с 2012 года и отмечает экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки, успешные проекты и инновации в книжном деле России. Его организаторами выступают Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Ассоциация союзов писателей и издателей, журнал "Книжная индустрия" и Генеральная дирекция Международных книжных ярмарок.

36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.