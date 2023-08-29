В Чувашии представят образы женщин в национальных костюмах

Выставку откроют 1 сентября

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Выставка живописи "Суварское фэнтези" художника и ювелира Алексея Николаева, созданная с использованием имитации сусального золота, откроется 1 сентября в Чувашском государственном художественном музее. На картинах, в частности, запечатлены женщины в чувашских национальных костюмах, говорится в сообщении музея.

"1 сентября состоится открытие персональной выставки живописи "Суварское фэнтези" члена Союза художников Чувашии Алексея Николаева. Центральной темой становится история, преданность национальным истокам. Изучение [истории] обострило чувство генетической связи [художника] с древней чувашской культурой, в которую он вносит особый творческий вклад", - отмечается в сообщении.

Часть работ создана с использованием потали (имитация сусального золота). "Увлеченность художника новой техникой в живописи, где он использует поталь, способствовала формированию ярких образных решений в композициях, характерных движениях фигур, жестах, пластики форм, фактурности, светотеневой моделировке", - поясняется в сообщении.

Алексей Николаев сообщил ТАСС, что долгое время занимался ювелирным искусством, благодаря чему воплотил идею о соединении данного вида творчества с живописью. По его словам, на выставке будут представлены в основном женские образы. "В женских образах раскрывается красота суварских женщин в национальных костюмах, через которые можно проследить характер и судьбу этого древнего народа", - подчеркивается в сообщении ЧГХМ.

В частности, в состав экспозиции вошли картины "Сувары не умирают, они уходят в небо", "В белом и серебре. Акаш", "Лебедь - родоначальница рода", "Птица - защитница Биляра", "Всадники", "Золотое гнездо", "Суварская Гулливерэса". В одной из картин художник попытался выполнить реконструкцию образа чувашской женщины времен Ивана Грозного. "Мотивы чувашского орнамента - почти в каждой работе. Они служат не просто национальным колоритом или декоративным убранством, а являются главным смысловым шифром раскрытия содержания сюжетов", - отмечается в сообщении музея.

Выставка продлится до 1 октября. Алексей Николаев является членом союза художников России и Чувашии, лауреатом Государственной премии Чувашии за создание в составе творческой группы в 2013 году коллекции ювелирных изделий "Возрождение суваро-булгаро-чувашского ювелирного искусства".