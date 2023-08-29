Театры из РФ в сентябре покажут спектакли в четырех странах в рамках "Больших гастролей"

Как сообщили в Росконцерте, спектакли состоятся в Узбекистане, Абхазии, Белоруссии и Туркмении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Большие гастроли" российских театров пройдут в сентябре в Узбекистане, Абхазии, Белоруссии и Туркмении, сообщила пресс-служба Росконцерта.

"В сентябре на "Большие гастроли" по зарубежному направлению в Республику Узбекистан отправится Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, в Республику Абхазия - Санкт-Петербургский театр "Мастерская", - говорится в сообщении.

Театр Образцова покажет спектакли "Али-Баба и сорок разбойников" и "Солнечный луч" на сцене Узбекского национального театра кукол, а "Необыкновенный концерт", "Турандот", "Старый сеньор и…" будут представлены во Дворце искусств "Туркистон". Гастроли Театра Образцова пройдут с 3 по 10 сентября в рамках программы "Большие гастроли" и международного культурного проекта "Русские сезоны". Санкт-Петербургский театр "Мастерская" будет выступать в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера. Труппа привезет пять постановок: "Ромео и Джульетта", "Жены", "Варшавская мелодия", "Винни-Пух и все-все-все", "Волшебник изумрудного города". Гастроли этого коллектива продлятся с 6 по 10 сентября.

"Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы - Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Зрители в Белоруссии увидят постановки Театра-фестиваля "Балтийский дом", Марийского театра оперы и балета им. Э. Сапаева и Ростовского государственного музыкального театра. "Балтийский дом" покажет спектакль "Сцены из мертвого дома" 8 сентября на сцене Брестского театра кукол. Большой театр Белоруссии 12 и 13 сентября примет на своей сцене Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, который привезет "Золушку" и "Русского Гамлета". 22 и 23 сентября на главной театральной площадке Белоруссии выступит Ростовский музыкальный театр с оперой "Турандот" и балетом "Спартак".

Завершит серию сентябрьских "Больших гастролей" Малый театр. С 18 по 22 сентября коллектив выступит в Главном академическом драматическом театре Туркмении имени Великого Сапармурата Туркменбаши с постановками "Вишневый сад" и "Женитьба".