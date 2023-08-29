На международном пленэре в Херсонесе собрались около 30 художников из регионов

Как пояснил заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Павел Хлебовский, некоторые работы останутся в фондах музея-заповедника

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Международный пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида" собрал на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе около 30 художников из разных регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Крым, Сибирь. На протяжении нескольких дней участники рисуют достопримечательности музея, итогом станет выставка работ, которые художники подарят музею, сообщил журналистам директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ, руководитель проекта Виталий Васильев.

"В пленэре принимают участие 26 художников из разных городов России, это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Сибирь, Крым. Мы благодарны за уникальную возможность творить в святом месте, на берегу Черного моря. Работа в Херсонесе - одна из ярчайших страниц проекта "Русская Атлантида". Уверен, что наши художники оценят этот подарок и явят в результатах своего труда доказательства неподдельной любви к Севастополю и Херсонесу, которое мы увидим на итоговой выставке", - сообщил Васильев.

Как пояснил заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Павел Хлебовский, для музея пленэр - это взаимовыгодное сотрудничество. "Мы предоставляем площадку, художники оставляют картины в музее. Делиться творчеством - это важно, в музее есть такая возможность", - сказал он. Хлебовский уточнил, что некоторые работы, написанные в Херсонесе, останутся в фондах музея-заповедника.

Васильев в свою очередь отметил, что со 2 по 24 сентября в детской школе искусств в Севастополе будет работать выставка работ, которые художники-участники проекта подарят музею-заповеднику, но увидеть картины смогут только воспитанники учреждения. Однако 3 сентября все желающие смогут увидеть все написанные за пленэр картины в античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический".

За время существования проекта "Русская Атлантида" с 2013 года организовали более 100 художественных экспедиций в городах от Балтики до Байкала, а также на Кубани, в Новороссии и Крыму, написано более 10 тыс. картин. Пленэры проводятся совместно с Союзом художников России и Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ. Цель проекта - привлечь к совместной работе живописцев, которых интересует история малых городов России, утраченных памятников истории и культуры.