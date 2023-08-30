В Венеции начинается юбилейный 80-й кинофестиваль

Основную программу киносмотра предварят мероприятия, посвященные памяти актрисы Джины Лоллобриджиды

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. 80-й международный Венецианский кинофестиваль начинается на острове Лидо в Венецианской лагуне.

Основную программу старейшего в мире киносмотра предварят мероприятия, посвященные памяти актрисы Джины Лоллобриджиды, умершей в январе этого года в возрасте 95 лет. Церемония торжественного открытия начнется вечером с вручения "Золотого льва Святого Марка" за вклад в мировое киноискусство и карьерные достижения. Почетная премия была присуждена патриарху итальянского кино, автору культовой ленты "Ночной портье" (The Night Porter, 1974) Лилиане Кавани. Статуэтку мастеру, отметившей в январе 90-летие, выйдет на сцену Дворца кино вручать актриса, лауреат множества кинопремий Шарлотта Рэмплинг. Вне конкурса будет показан последний фильм Кавани "Срок времени" (L’ordine del tempo), в котором наряду с известными итальянскими актерами снялась россиянка Ксения Раппопорт. Второй почетной статуэтки удостоен актер Тони Люн Чу Вай.

Международному жюри во главе с режиссером Дэмьеном Шазеллом предстоит оценить 23 кинокартины, вошедших в основной конкурс. За основные призы кинофестиваля поборются фильмы Люка Бессона, Брэдли Купера, Софии Копполы, Дэвида Финчера.

Одним из самых ожидаемых фильмов является триллер "Убийца" (The Killer) Финчера с Майклом Фассбендером. Именно в Венеции в 1999 году режиссер представлял свой ставший культовым фильм "Бойцовский клуб" (Fight Club), тогда картина поляризовала мнение критиков и публики. Бессон, прославившийся своими экшн-картинами в конце 1990-х годов, а также снявший "Леона" (Leon, 1994), после длительного перерыва представит новую работу "Догмэн" (Dogman).

Забастовка актеров и сценаристов в США сказалась на программе открытия кинофестиваля: так, организаторам пришлось снять картину Луки Гуаданьино "Претенденты" (Challengers) и заменить ее фильмом "Капитан" (Comandante) Эдоардо Де Анджелиса. По утверждению итальянских СМИ, из-за объявленной в Голливуде стачки в Венецию не приедет актер Брэдли Купер, вторая режиссерская работа которого - "Маэстро" (Maestro) о композиторе ХХ века Леонарде Бернстайне - участвует в основном конкурсе. По этим же причинам по красной ковровой дорожке не пройдут актеры Эмма Стоун, Майкл Фассбендер и Бенедикт Камбербэтч. Среди ожидаемых зарубежных гостей - Микки Рурк, Фанни Ардан, Адам Драйвер, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и другие.

Вне конкурса

Вне конкурса свои новые работы представят Вуди Аллен и Роман Полански. Аллен снял свой новый фильм "Великая ирония" (Coup de chance) во Франции на французском языке, и, как отметил сам режиссер, это его 50-я по счету кинокартина.

Полански покажет черную комедию - фильм о подготовке к празднику встречи нового 2000 года в фешенебельной гостинице "Дворец" (The Palace) в швейцарских Альпах. В картине снялись Фанни Ардан и Микки Рурк, а также Александр Петров и некоторые другие российские актеры. Сам недавно отметивший 90-летие патриарх европейского кино, как стало известно корреспонденту ТАСС, в Венецию не приедет. Полански давно не выезжает на международные смотры. Планируется, что в России фильм "Дворец" выйдет 23 ноября, однако не исключен перенос на декабрь.

Среди фильмов внеконкурсной программы - шесть документальных, включая четырехчасовую ленту о работе знаменитого ресторана 93-летнего Фредерика Вайсмана и германскую картину об Афганистане после прихода к власти талибов.

По традиции на кинофестивале представят сериалы. В этом году их два - в одном из них сыграла Ольга Куриленко.

Также на смотре в рамках специального конкурса "Венецианская классика" покажут отреставрированные копии шедевров кинематографа ХХ века и документальные ленты о кино и о прославленных деятелях искусства. В частности, в эту программу вошла лента Андрея Тарковского "Андрей Рублев" 1966 года, которая будет показана впервые в полной авторской версии.