В Москве на кинофестивале "Будем жить" Игорь Бутман расскажет о работе над фильмом о джазе

Запланированы показ картины и встреча с ее создателями

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Джаз 100" Александра Брынцева, посвященного 100-летию российского джаза, состоится в Центральном Доме кинематографистов, сообщила пресс-служба XII Международного московского кинофестиваля "Будем жить". В рамках показа пройдет творческая встреча со съемочной группой и музыкантами - участниками фильма, в том числе с народным артистом РФ Игорем Бутманом

"Мы участвуем в кинофестивале - представим нашу картину "Джаз 100", посвященную истории российского джаза. Она началась 1 октября 1922 года, когда в России прошел первый джазовый концерт. Это фильм про то, как можно добиваться успеха, что нужно для того, чтобы жить, поэтому он подходит для фестиваля под названием "Будем жить", - привели в пресс-службе слова Бутмана, с которыми он выступил на церемонии открытия фестиваля.

Фильм содержит факты, ранее неизвестные широкому зрителю. Героями киноленты, помимо Игоря Бутмана, стали Уинтон Марсалис, Владимир Фейертаг, Давид Голощекин, Лариса Долина, Евгений Миронов, Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Аня Чиповская, Кирилл Мошков.

На встрече выступят музыканты оркестра Биг-бэнд "Академии джаза" Игоря Бутмана. Руководит оркестром саксофонист, аранжировщик и педагог Денис Мельников. После показа состоится обсуждение фильма с авторами.

Как отметили организаторы, показ фильма и встреча с его создателями станут одним из ключевых событий XII Международного московского кинофестиваля "Будем жить", который проходит в столице 24-31 августа. Основными целями киносмотра организаторы называют знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов, а также обмен опытом между мастерами и начинающими кинематографистами.

Организаторами являются Фонд развития социальных и культурных инициатив "Кинематографист", продюсерский центр "Мувистарт". Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы, Департамента СМИ города Москвы, сети кинотеатров "Московское кино" и Столичного цеха деятелей культуры и Союза кинематографистов России.