В Красноярск впервые за 25 лет на гастроли приехал Театр Олега Табакова

Артисты представили спектакль "Ревизор"

КРАСНОЯРСК, 30 августа. Впервые за 25 лет в Красноярск на гастроли со спектаклем "Ревизор" приехал Московский театр Олега Табакова. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

"Красноярск впервые за 25 лет приехал Театр Олега Табакова! В рамках IV Фестиваля юного зрителя "Язык мира" прошел первый показ спектакля "Ревизор". Первая премьера по одноименному произведению Н. В. Гоголя состоялась в 1991 году, а спустя почти 30 лет режиссер Сергей Газаров решил вернуть постановку на сцену Театра Олега Табакова в новом прочтении и с обновленным составом артистов. Одну из главных ролей сыграл советский и российский артист Владимир Машков, а роль Хлестакова исполнил Владислав Миллер, ставший самым молодым Хлестаковым в истории русского театра", - написал Зинов.

Всего запланировано два показа "Ревизора". Спектакль идет на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. По данным театра, билеты на все спектакли были раскуплены полностью.

В последний раз Театр Олега Табакова был на гастролях в Красноярске в 1998 году. Тогда артисты театра привезли четыре своих спектакля - "Матросская тишина", "Псих", "Сублимация любви" и "Час со звездами и двадцать минут с ангелом".

Фестиваль "Язык мира" проходит в Красноярске с 19 по 30 августа. Мероприятие - проект Красноярского ТЮЗа. Программа фестиваля включает спектакли для семейной и молодежной аудитории, созданные в России с объединяющей тематикой "Русская классика". Свои постановки привезли театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Петрозаводска и Новосибирска.