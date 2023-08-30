Посвященный Екатеринбургу мультфильм с 3D-технологиями планируют выпустить до конца года

Фильм "Пуговица" будет короткометражным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Инновационный культурный центр Свердловской области выпустит до конца года мультфильм с использованием 3D-технологий, посвященный Екатеринбургу. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Николай Михайлов.

"У нас в производстве находится - я думаю, до конца года мы его закончим - фильм "Пуговица". Он связан с Екатеринбургом. Мы освоили 3D-технологию, это объемное изображение на экране", - поделился Михайлов. Мультфильм будет короткометражным.

Он также рассказал, что в дальнейших планах мультипликаторов также создание своего первого полнометражного мультфильма. "Но это очень затратная история. Про Екатеринбург, Свердловскую область. Сейчас мы это все прорабатываем", - пояснил собеседник агентства.

Инновационный культурный центр в Первоуральске открыли в 2016 году, а студия анимации была создана здесь в августе 2018 года. Центр совмещает культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки.

В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие.