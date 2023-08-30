Опрос показал интерес россиян к фильмам из Китая

Как отметила врио гендиректора "Росскино" Екатерина Наумова, в РФ также есть запрос на кино из Индии, Африки и Скандинавских стран

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Опрос, проведенный "Роскино", говорит об интересе российского зрителя к современным кинофильмам из Китая, Африки и Индии. Об этом сообщила во вторник врио генерального директора "Росскино" Екатерина Наумова на церемонии открытия фестиваля российского кино Russian Film Festival в Пекине.

"На днях зарубежного кино мы проводим опрос среди российских зрителей, спрашиваем, фильмы из каких стран им было бы интереснее посмотреть. Есть большой запрос на современный кинематограф Африки, Китая, Индии, есть запрос на кино из Скандинавских стран", - отметила Наумова в беседе с журналистами.

В рамках фестиваля Russian film festival, который проходит с 27 августа по 3 сентября в трех китайских городах - Хэйхэ, Пекине и Сучжоу - покажут шесть российских кинолент: фильм-катастрофу "Снегирь" Бориса Хлебникова, спортивные драмы "Бультерьер" Василия Быстрова, "Начать сначала" Ирины Гобозашвили и "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, криминальную драму Александра Ханта "Межсезонье", а также ленту "Китобой" Филиппа Юрьева.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и организации China Film Art Research Center. Организатором выступает компания "Роскино".