"Кинопоиск" выпустит сериал по мотивам фэнтези-романа "Иные"

Премьеру экранизации запланировали на декабрь

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" и книжный сервис "Букмейт" объявили о запуске новой фэнтези-вселенной "Иные" по одноименному роману Александры Яковлевой. Премьера сериальной экранизации запланирована на декабрь, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

"В "Букмейте" вышли "Иные" - динамичный фэнтези-роман о людях со сверхспособностями в альтернативном мире 1940-х годов. Автор книги - молодая писательница, лауреат премии "Электронная буква" Александра Яковлева. В декабре вселенная "Иных" расширится сериалом от шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Владимира Ракши. Премьера состоится зимой на "Кинопоиске", - рассказали представители онлайн-кинотеатра.

Действие книги разворачивается в Ленинграде 1940 года. В центре "Иных" девушка Аня, обладающая сверхспособностями, которые она не умеет контролировать.

Аудиоверсию книги озвучила Айгель Гайсина - участница группы "Аигел" и профессиональная актриса озвучки. В одноименном сериале снимутся Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Алексей Серебряков, Николай Фоменко и Евгения Симонова.

Кроме того, в конце 2023 года импринт издательства "Эксмо" "Черным-бело", специализирующийся на русскоязычном фэнтези, выпустит бумажную версию книги, а у издательства Bubble появится одноименный комикс.

Об авторе

Яковлева - писательница из Омска, автор детских и подростковых повестей и сказок. В 2021 году она стала лауреатом премии "Электронная буква" - ее повесть "Голубиные дети" выиграла в номинации "Роман взросления".

В новость внесена правка (11:24 мск) - исправлены имя и фамилия актрисы в четвертом абзаце в связи с уточнением пресс-службой "Кинопоиска", верно - Евгения Симонова.