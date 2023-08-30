Театр им. Вахтангова намерен в 2024 году вновь показать спектакль "Евгений Онегин" в Китае

Артистка Ирина Купченко отметила, что коллектив театра на прошлых гастролях удивила внимательность и любознательность китайского зрителя, который приходил на спектакль, предварительно прочитав роман Александра Пушкина

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Коллектив театра им. Вахтангова в 2024 году намерен вновь отправиться в Китай со спектаклем "Евгений Онегин", который ранее уже ставил с успехом на сценах этой страны. Об этом сообщил журналистам директор театра Кирилл Крок.

"В 2024 году, даже еще не все наши актеры это знают, мы тоже поедем в Китай и тоже с "Евгением Онегиным". А вообще, после гастролей в Китае, что тоже для нас было удивительно, был создан клуб фанатов спектакля "Евгений Онегин", а молодой Ленский был самым популярным у них героем", - сказал Крок.

Народная артистка России Ирина Купченко добавила, что коллектив театра удивила внимательность и любознательность китайского зрителя, который приходил на спектакль, предварительно прочитав роман Александра Пушкина. "Нас это потрясло. И мы понимаем, что это достойный соперник в мире - Китай. Это дорогого стоит, это такая любознательность, креативность, желание погрузиться в то, что ты идешь смотреть. И вы знаете, они понимали все", - сказала актриса.

Коллектив театра им. Вахтангова с 29 августа находится на гастролях в Иркутске, где в течение недели представит зрителям пять спектаклей. Всего в Иркутск приехали больше 100 человек - это заслуженные артисты РФ, начинающие актеры, административный, технический персонал. В числе актерского состава - Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов, Юлия Рутберг.

Гастроли открылись спектаклем "Евгений Онегин" режиссера Римаса Туминаса. Постановка удостоена крупных театральных премий России, ее видели зрители Лондона, Парижа, Варшавы, Стамбула, Тель-Авива и других крупных городов мира. Более 20 тыс. зрителей посмотрели спектакль в 2019 году во время масштабных гастролей театра в Китае. Спектакль получил высокую оценку принимающей стороны.