Русский музей получил в дар две картины китайского художника Хань Юйчэня

Документ о передаче произведений художник подписал с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Китайский художник Хань Юйчэнь, который использует в своем творчестве традиции русской реалистической школы живописи, передал Государственному Русскому музею две своих картины о Тибете после выставки в Мраморном дворце. Документ о передаче произведений он подписал с генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой.

"Русский музей обладает потрясающей коллекцией искусства, которая ценится во всем мире. Недавно здесь была проведена моя выставка, поэтому я решил подарить две картины - "Дым над очагом" и "Сердце Будды освящает небо" Русскому музею. Я надеюсь, что таким образом жители России смогут лучше понять наш китайский Тибет, смогут увидеть его красоту", - сказал Хань Юйчэнь на церемонии передачи картин.

Юйчэнь - один из крупнейших современных мастеров китайской живописи, фотограф, каллиграф, исследователь Китайской национальной академии искусств, почетный профессор Белорусской академии искусств, почетный профессор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, лауреат многочисленных международных премий. Он родился в 1954 году, с детства увлекался искусством, а сам занялся живописью с 1970-х годов. Сам он отмечает, что на его манеру живописи оказывает большое влияние русское искусство, особенно произведения Ильи Репина.

Тибет стал главной темой его творчества. На выставке в Мраморном дворце было представлено 35 картин из 100, созданных художником во время 10 посещений Тибета. На картинах китайского художника, написанных в классической манере живописи, изображены простые жители Тибета за повседневными занятиями и религиозными обрядами, на фоне своих традиционных жилищ и культовых сооружений, на пастбище, в горных долинах, у воды.

"Выставка в Мраморном дворце прошла с большим успехом, ее посетили очень много петербуржцев, туристов. Было очень много китайских студентов. Публика познакомилась с творчеством самого художника и связями Русского музея и Китая, которые сейчас находятся на подъеме. У нас очень большие планы относительно развития связей нашего музея с музеями Китая, разными провинциями Китая", - сказала на церемонии передачи картин Манилова. Она сообщила, что с художником есть предварительная договоренность о проведении на его родине, где он создал музей современного искусства, выставки из собрания Русского музея.