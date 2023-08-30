МХТ им. Чехова готовит 14 премьер в новом сезоне

Два первых спектакля - "9 ряд. 10, 11 место" и "Маскарад с закрытыми глазами" - зрители увидят в октябре, сообщила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова планирует представить в новом сезоне 14 премьер, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале по итогам встречи с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

"Премьеры и планы на новый юбилейный сезон презентовал в министерстве культуры художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Всегда интересно узнать, чем федеральные театры порадуют публику. МХТ готовит 14 премьер на основной, новой и малой сценах", - написала министр.

По ее словам, два первых спектакля - "9 ряд. 10, 11 место" и "Маскарад с закрытыми глазами" - зрители увидят в октябре. "Идет подготовка спектакля "Как вам это нравится", творческая группа работает над постановкой "Ленинградские каникулы" ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - добавила Любимова.

Она сообщила, что труппа в новом сезоне отправится на Байконур со спектаклем "Смотришь в небо и видишь - звезда", планируются гастроли в городах России и зарубежья. Министр высоко оценила также новую традицию, с инициативой введения которой выступил театр. "Теперь перед отправлением на МКС космонавтов вместе с семьями будут приглашать на спектакли МХТ", - пояснила министр. Она напомнила, что космонавтам уже передали индикатор невесомости - мхатовскую чайку для предстоящего полета на МКС.

26 октября будет отмечаться 125-летие Художественного театра.