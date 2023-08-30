Кинодекорации, имитирующие улицы Москвы разных эпох стали частью кинопарка "Москино"

Общая длина улиц и переулков в комплексе "Улицы Москвы" составляет более 1 км

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кинодекорации "Улицы Москвы", которые изображают знаковые места столицы, стали частью кинопарка "Москино" в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа", который занимался строительством комплекса.

"В комплексе кинодекораций "Газпром-Медиа Холдинга" можно будет увидеть 42 узнаваемых дома, расположенных на знаковых улицах Москвы: Тверской и Петровке, Глинищевском, Столешниковом и Колпачном переулке, вестибюль метро Парк Культуры и многое другое. Это те объекты, которые пользуются наибольшей популярностью у съемочных групп - запросы на них чаще всего поступают в Московскую кинокомиссию. Теперь все они собраны в одной локации", - рассказали в пресс-службе.

Общая длина улиц и переулков в комплексе "Улицы Москвы" составляет более 1 км. Весь он был построен всего за три месяца.

"Кинодекорации общей площадью свыше 20 тыс. кв. м представляют собой собирательный образ города разных исторических эпох и позволяют снимать фильмы, охватывающие временной период от середины 19 века и до наших дней. Конструкция не содержит атрибутов современного города: рекламы, электропроводов, кондиционеров - а именно они являются основной проблемой при съемках исторических проектов. Ее легко можно модифицировать под конкретные художественные задачи", - рассказал генеральный директор "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

Первым проектом "Газпром-Медиа Холдинга" на новой площадке станет российская адаптация турецкого сериала "Постучись в мою дверь" для телеканала ТНТ и платформы Premier. "Также в наших планах отснять здесь некоторые сцены нового сезона комедийного сериала "Ресторан по понятиям", - добавил Жаров.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил журналистам, что уже 180 га кинопарка "Москино" в Новой Москве отдано различным студиям для съемок фильмов, это будет кластер мирового уровня.

В августе 2019 году по итогам встречи с кинематографистами Собянин принял решение о создании кинопарка Москино - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в Новой Москве. В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 га - за счет прилегающей территории.