Семьи бойцов СВО принимают участие в музыкальном конкурсе "Родники"

Как сообщил художественный руководитель проекта Олег Газманов, темой творчества многих конкурсантов чаще всего становится спецоперация

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Члены семей участников специальной военной операции принимают участие в общенациональном проекте - конкурсе поддержки российской песни "Родники". Об этом сообщил народный артист РФ, художественный руководитель проекта Олег Газманов на пресс-конференции в ТАСС.

"Да, конечно, они принимали участие [в конкурсе]", - рассказал Газманов, отвечая на вопрос журналиста об участии семей военнослужащих.

"Более того, у нас в финал конкурса попала группа - у них команда, они вообще на фронте фактически. Их семь человек. Они прямо в военной форме выступают. Очень мощные ребята, заряженные", - добавил он.

По словам Газманова, темой творчества многих конкурсантов чаще всего становится СВО. "90%, может, 95% пишут о СВО, о наших воинах, в поддержку наших воинов. Мы видим, что волнует творческих людей. Именно это не волнует почему-то владельцев радиостанций", - отметил артист.

Как ранее сообщал Газманов, финал конкурса состоится 15 сентября, до финала дошли 28 музыкантов. "Мы получили сотни песен высокого качества: и музыку, и стихи. Огромный пласт песен, который нужно продвигать дальше, с которым нужно работать", - добавил худрук конкурса.

О конкурсе

Патриотический вокальный конкурс "Родники" открылся 4 ноября 2022 года в Пятигорске, а 30 ноября была запущена онлайн-платформа проекта https://родники.сайт, начался прием заявок. Всего их поступило более 10 тыс. В жюри конкурса вошли заслуженные артисты РФ Зара и Денис Майданов, народный артист России Владимир Машков и музыкант Валентин Лезов.

Конкурс проходит в пяти номинациях. Будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня. Заявки принимались до 14 мая 2023 года на портале, где любой желающий старше 18 лет мог создать личный кабинет и выложить свой материал. В финале объявят трех выбранных жюри победителей и одного лидера народного голосования.

Проект организован правительством Ставропольского края, благотворительным фондом "Равенство возможностей" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.