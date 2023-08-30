Труппе Александринского театра представили нового главного режиссера Никиту Кобелева

Следующей его работой будет спектакль по последнему роману Льва Толстого "Воскресение"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представил на сборе труппы нового главного режиссера коллектива - 36-летнего Никиту Кобелева. Ранее эту должность в течение семи лет занимал режиссер и художник Николай Рощин.

"Пост главного режиссера - должность ротационная. Она предполагает, помимо высоких профессиональных качеств, еще и наличие у кандидата опыта организационно-творческой деятельности. Такой багаж накопил Никита Кобелев во время работы в Театре имени Маяковского. Мы довольны на сегодняшний день, и я тоже очень доволен тем, что это правильная кандидатура", - прокомментировал принятое решение на пресс-конференции Валерий Фокин.

"Я с большим интересом принял это предложение и с радостью на него откликнулся. Это театр с такой большой историей, а с другой стороны, у него очень интересная жизнь и сейчас. Я это на себе ощутил, когда делал здесь спектакль. Мне нравится, как здесь устроен процесс", - сказал Никита Кобелев, поблагодаривший руководство театра за оказанное ему доверие. "Надеюсь, что буду здесь полезен, и наша коллективная творческая энергия будет двигать и меня, и артистов для нашего совместного сотрудничества", - добавил он. Следующей работой главного режиссера в Александринке будет спектакль по последнему роману Льва Толстого "Воскресение".

Никита Кобелев уже имеет 10-летний опыт организационно-творческой работы в Театре имени Владимира Маяковского. С 2017 по 2021 год он преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС. Как надеется худрук, новый главный режиссер продолжит педагогическую работу и в Александринском театре, где открыта кафедра сценических постановок, организованная совместно с РГИСИ.