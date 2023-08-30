Объявлены лауреаты первой Национальной премии в области детской и подростковой литературы

Приза в номинации "Лучшее прозаическое произведение для детей" удостоена Анастасия Орлова за книгу "Грузовик, а где прицеп?", лучшим прозаическим произведением для подростков стала "Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе" Юлии Линде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Имена лауреатов первой Национальной премии в области детской и подростковой литературы объявили на Московской международной детской книжной ярмарке, которая одновременно проходит с Московской международной книжной ярмаркой в "Экспоцентре". Писатель Андрей Усачев стал обладателем награды в номинации "За вклад в развитие детской литературы", передает корреспондент ТАСС.

"Мне кажется, что детский писатель должен нести какой-то оптимизм. Ребенку нужно как можно больше дать радости, потому что, когда он станет взрослым, жизнь его другим вещам научит", - сказал Усачев на церемонии награждения.

Приза в номинации "Лучшее прозаическое произведение для детей" удостоена Анастасия Орлова за книгу "Грузовик, а где прицеп?", лучшим прозаическим произведением для подростков стала "Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе" Юлии Линде.

Премию за "Лучшее поэтическое произведение для детей" получила Марина Тараненко - автор книги "Собачье такси", в номинации "Лучшее поэтическое произведение для подростков" отмечена Ирина Ермакова с книгой "Медное зеркало". Лучшей иллюстрированной книгой для детей и подростков экспертный совет выбрал "Смотри: Байкал!". Варвары Больдт и Анны Кендель.

Лучшим издательским проектом для детей и подростков назвали четырехтомник "Наши комиксы 1911-2021. По страницам 13 российских и советских детских журналов" издательства "ТриМаг".

"Даже удивительно, что до сих пор такой премии не было - Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Есть хорошие премии, которые отмечают такую литературу, но то, что Министерство культуры РФ и Министерство цифрового развития решили поднять статус этой премии до национальной, государственной премии, - это очень важно, потому что нет ничего важнее, чем что и как будут читать наши дети и подрастающее поколение", - сказал председатель оргкомитета премии, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Всего на премию поступило 260 заявок. В частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Махачкалы, Владикавказа, Новокузнецка.

О премии

Национальная премия учреждена Минкультуры России и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поощрения писателей, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, привлечения к ней читательского и общественного внимания. В этом году функции дирекции Премии сезона 2023 года возложены на Российскую государственную детскую библиотеку и Ассоциацию "Растим читателя".

На соискание премии в номинации "За вклад в развитие детской литературы" выдвигаются писатели и художники-иллюстраторы. В нечетном году номинация присуждается писателю, в четном - художнику-иллюстратору. Победили в шести номинациях получат денежный приз в размере 1,5 млн рублей. Обладатель награды в номинации "За вклад в развитие детской литературы" получит 2 млн рублей.

36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.