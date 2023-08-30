Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета впервые проходит на "Самбекских высотах"

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством дирижера Юрия Башмета исполнит "Реквием. Вечная слава героям" Роберта Рождественского и Кузьмы Бодрова

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Юбилейный X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета впервые проходит на площадке мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области в честь 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС с площадки мемориального комплекса.

"Во-первых, мы отмечаем 80-летие освобождения Ростовской области и у нас юбилейный фестиваль, так что впереди серьезные программы, концерты. Сегодня в таком месте я первый раз, конечно, здесь грандиозно", - сказал Башмет журналистам перед началом концертной программы.

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством дирижера Юрия Башмета исполнит "Реквием. Вечная слава героям" Роберта Рождественского и Кузьмы Бодрова. Программа проходит при участии народного артиста РФ Сергея Гармаша и камерного хора "Лик".

Концерт на "Самбекских высотах" собрал свыше 500 зрителей всех возрастов.

Ростовский областной суд в марте 2022 года вынес решение о признании действий немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона были уничтожены, отправлены в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезены в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.