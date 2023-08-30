Фильмом "Голоса Арктики" в Перми открылся III Международный кинофестиваль "Форма жизни"

Фильм открытия состоит из трех новелл о музыке, традициях и современной жизни Крайнего Севера

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ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. III Международный кинофестиваль "Форма жизни" открылся в Перми в год 300-летия города. Фильмом открытия стала картина Ивана Вдовина "Голоса Арктики", в которой известный дизайнер, ресторатор, диджей и саунд-продюсер Денис Симачев отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникального звучания, передает корреспондент ТАСС.

"Организаторы этого фестиваля - Киностудия имени М. Горького - всегда обращали внимание на процессы просвещения и воспитания. Мне кажется, что наш фестиваль "Форма жизни", который говорит о социальной ответственности, о гражданской позиции человека и художника - это как раз то, что позволяет воспитывать и просвещать", - сказала в ходе церемонии открытия фестиваля руководитель кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии имени М. Горького Мария Безенкова, отметив, что в этом году фестиваль получился "максимально зрелищным и зрительским", поскольку организаторам удалось собрать картины со всего света: от Китая до Бразилии и подобрать "невероятно интересную программу короткометражных фильмов и фильмов-премьер".

Фильм открытия "Голоса Арктики" состоит из трех новелл о музыке, традициях и современной жизни Крайнего Севера. По словам организаторов кинофестиваля, это масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором "сюрреализм смешивается с реальностью, ностальгия - с чувством времени, а детская поэзия рифмуется с шаманизмом и ритуалами". Съемки киноленты проходили в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. В этой экспедиции Денис Симачев собрал более дюжины этнических голосов для своего альбома "Арктика". Среди героев фильма - ненка-блогер Масне, семья язычников и владельцев мастерской по пошиву народной одежды, а также художник и писатель Николай Курилов - автор стихотворения "Родное", которое прозвучало в фильме "Брат-2" в переводе с юкагирского языка.

"Фильм "Голоса Арктики" - это художественно-документальный фильм. В нем каждая новелла - это история отдельно взятой семьи. Кино получилось очень добрым, чистым, и, если говорить на тему экологичности души, то оно как раз об этом, оно о родном, о том, что нас с вами объединяет, о том, что находится рядом с нами, о наших близких, о нашем доме", - рассказала продюсер фильма открытия "Голоса Арктики" Юлия Липатова.

О фестивале

Кинофестиваль "Форма жизни", посвященный вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни на планете, будет проходить в Перми с 30 августа по 3 сентября. Зрители смогут увидеть две конкурсные программы: национальную и международную. В национальном конкурсе участвуют восемь кинокартин, созданных в 2022-2023 годах, в международной же программе представлены киноленты последних двух лет из восьми стран: Бразилии, Ирландии, Испании, Китая, России, Сербии, Франции и Швейцарии. Зрителей и жюри ждет международная премьера фильма "Охотники за метеоритами" российского режиссера Натальи Анисимовой, а также ряд российских премьер, в том числе "Лодка Орсона Уэлса" бразильских режиссеров Петруса Карири и Фирмино Холанда, "В отсутствии всего" сербского режиссера Луки Папича, "Будущее время" режиссеров из Ирландии Кристин Моллой и Джо Лоулора, "Такая сложная любовь" китайского режиссера Трейси Донг и другие.

В рамках кинофестиваля пройдут также творческие встречи с известными представителями отечественной киноиндустрии, состоится показ научно-популярного сериала "Мир комнатных растений" и творческая встреча с его ведущей Еленой Носовой, запланирована творческая встреча с председателем жюри международного конкурса и режиссером Анной Драницыной и показ ее фильмов, а также пройдет презентация проекта режиссера Милы Кудряшовой "Чыскыырай - женщина Саха".

Организатором кинофестиваля "Форма жизни" выступает Киностудия имени М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермской кинокомиссии и "Пермской синематеки".