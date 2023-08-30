В Петербурге завершился посвященный Игорю Стравинскому международный музыкальный конкурс

Гран-при конкурса жюри присудило 19-летнему московскому гобоисту Федору Осверу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Второй международный музыкальный конкурс, посвященный Игорю Стравинскому, завершился в Петербурге, где многое связано с именем этого композитора. Гала-концерт лауреатов прошел в Эрмитажном театре.

Гран-при конкурса жюри присудило 19-летнему московскому гобоисту Федору Осверу, ученику Алексея Уткина.

"География конкурса была от Калининграда до Владивостока, что меня совершенно поразило, и уровень в некоторых номинациях был запредельно высокий, это было по-настоящему сложным выбором", - сказал журналистам председатель жюри конкурса главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Михаил Татарников. Он напомнил, что главной целью конкурса является развитие творческого потенциала и создание условий для творческой самореализации и культурного роста участников, независимо от их территориального местоположения.

Конкурс этого года собрал 1 423 молодых музыкантов, выступавших в трех возрастных категориях: "Юниоры" от 9 до 13 лет, "Молодежь" от 14 до 18 лет и "Взрослые" от 19 лет (без ограничений). Из-за большого количества участников первый тур был проведен в дистанционном форме.

Конкурсанты соревновались в широком спектре номинаций: фортепиано, академический вокал, струнные симфонические инструменты, деревянные духовые, медные духовые и ударные, народные инструменты и ансамбли.

Призовой фонд конкурса составил 2 млн рублей.