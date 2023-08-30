Под Орлом на фестивале в усадьбе Тургенева состоится реконструкция дворянской охоты

На мероприятии также состоится открытая Всероссийская выставка легавых и ретриверов

ТАСС, 30 августа. Всероссийская выставка легавых и ретриверов, шоу - презентация лучших подружейных собак из пяти регионов России, а также из Белоруссии и реконструкция дворянской охоты с борзыми состоятся 2-3 сентября на фестивале "Записки охотника" в музее-заповеднике Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново в Орловской области. Об этом сообщил ТАСС директор музея Сергей Ступин.

"На фестиваль "Записки охотника", который пройдет 2-3 сентября, состоится открытая Всероссийская выставка легавых и ретриверов. Лучших подружейных собак привезут из разных уголков страны и ближнего зарубежья. В выставке примут участие шесть команд, представляющих Орловскую, Тульскую и Московскую области, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край, а также Белоруссию", - сказал Ступин.

Он добавил, что в течение двух дней эксперты будут оценивать экстерьер и рабочие качества собак. Для зрителей фестиваля запланирована шоу-презентация собак легавых пород. Также на фестивале состоятся реконструкция дворянской охоты с борзыми, выставка подсадных уток, выставка охотничьих трофеев из коллекции Музея охоты Росохотрыболовсоюза.

По словам Ступина, программа фестиваля привлекает в Спасское-Лутовиново новую аудиторию. "Фестиваль неизменно привлекает в Спасское представителей "немузейной" аудитории - охотников, собаководов, любителей активного отдыха. У нас также будут и мероприятия для детей - мастер-классы по приготовлению блюд охотничьей кухни и их дегустация, конные прогулки, фотосессии с лошадьми", - резюмировал собеседник агентства.

Охотничий фестиваль "Записки охотника" в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" впервые состоялся в 2020 году и собрал более 3 тыс. гостей. Фестиваль был номинирован на IX Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards и занял второе место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" для населенных пунктов до 100 тыс. человек.