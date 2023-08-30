30 августа, 18:21

Богомолов рассказал о спектакле по роману Горького "Мать"

Режиссер перенес действие в наши дни, чтобы подчеркнуть актуальность затронутых в произведении проблем семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Московский режиссер Константин Богомолов, который ставит в Александринском театре спектакль по роману "Мать" Максима Горького, перенес действие в наши дни, чтобы подчеркнуть актуальность затронутых там проблем семьи.

"Мне кажется, что сегодня этот роман как никогда интересен, как поле, в котором по-новому можно посмотреть на какие-то коллизии внутрисемейной жизни, отношений родителей и детей", - поделился режиссер на пресс-конференции, посвященной открытию 268-го сезона старейшего профессионального театра России.

Поставить спектакль по роману Горького "Мать" предложил коллеге художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"На мой взгляд, это блестящая идея. Я перечитал роман и понял, что он дает огромные возможности для сочинения. Это будет авторское сочинение по мотивам романа", - сказал режиссер.

Премьерные показы спектакля намечены на 4, 5 и 6 ноября на основной сцене. Объявлено, что эта премьера завершит основную программу XIV Международного фестиваля "Александринский". 

Теги:
РоссияБогомолов, Константин Юрьевич
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