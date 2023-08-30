Гала-концерт солистов Большого театра откроет "Осенний культурный марафон" в Пятигорске

Творческий фестиваль пройдет с 4 по 9 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Творческий фестиваль "Осенний культурный марафон" состоится в Пятигорске с 4 по 9 сентября, в программе - художественная выставка и гала-концерт солистов Большого театра, сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.

"Первым пунктом фестивальной афиши станет открытие выставки произведений живописи и графики народного художника России, ректора Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, профессора Анатолия Любавина. <…> В этот же день состоится Гала-концерт солистов Большого театра", - говорится в сообщении.

В программу концерта войдут номера из балетов "Щелкунчик", "Спартак", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Кармен", ожидается выступление прима-балерины Большого театра, народной артистки РФ Светланы Захаровой, добавили в пресс-службе. Афиша фестиваля включает встречи с известными деятелями искусства и культуры, концерты, выставки, спектакли и мастер-классы. В том числе это творческие встречи с Татьяной Устиновой, народным артистом РСФСР Александром Михайловым, концерт актрисы театра и кино Валерии Ланской и выступление заслуженной артистки РФ, победительницы телепроекта "Голос 60+" Лидии Музалевой с дочерью Ириной - экс-солисткой группы "Иван Купала".

Для детей Центральный театр кукол им. Образцова покажет спектакль "Кот в сапогах". Кроме того, артисты проведут благотворительную акцию для детей из семей участников СВО, а также проживающих в пунктах временного размещения. Также дети и их родители смогут посетить предпремьерный показ художественного фильма "Про мою маму и про меня".

Во Дворце детского творчества 6 сентября детей ждет интерактивная программа по произведениям Сергея Михалкова "Жил высокий гражданин" в исполнении артистов театра и кино Александра Давыдова и Анастасии Паниной. 13 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова - "пятигорчанина с московской пропиской", как он сам себя называл. 2023 год объявлен в Пятигорске Годом культурного наследия этого классика отечественной детской литературы.

Фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Смотр организован Российским фондом культуры при содействии администрации города. Посетить мероприятия можно по бесплатным пригласительным билетам.