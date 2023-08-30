Режиссер Лилиана Кавани получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале

Награду ей вручили за вклад в кинематограф

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 30 августа. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Торжественной церемонией вручения почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф итальянскому режиссеру Лилиане Кавани начался в среду вечером 80-й Венецианский кинофестиваль.

Кавани, которой в январе этого года исполнилось 90 лет, удостоилась продолжительных оваций, зал приветствовал ее стоя. Награду автору фильма "Ночной портье" (The Night Porter, 1974) вручила британская актриса, лауреат множества кинопремий Шарлотта Рэмплинг, которая исполнила в ленте одну из главных ролей.

"Вот чем я обязана кинематографу - красотой возможности донести свои мысли. Этому меня научили такие режиссеры, как Витторио де Сика и Ингмар Бергман. Несмотря на то, что они принадлежат к разным культурам, их кино - это непрерывные размышления о человеке, когда он случайно сталкивается с ограничениями судьбы", - сказала Кавани.

Режиссер начала снимать в начале 60-х годов. Она является автором таких исторических картин, как "Галилей" и "Франциск Ассизский". Наибольший зрительский успех снискали такие ее работы, как "Ночной портье" и "Шкура" (La pelle, 1981). Среди других ее лент - "Каннибалы", "Гость", "По ту сторону добра и зла". Вне конкурса на 80-м кинофестивале будет показан последний фильм Кавани "Срок времени" (L’ordine del tempo), в котором наряду с известными итальянскими актерами снялась россиянка Ксения Раппопорт. Второй почетной статуэтки за вклад в кинематограф был удостоен гонконгский актер Тони Люн Чу Вай.

Вдоль красной ковровой дорожки выстроились фанаты в надежде получить автограф у своих звездных кумиров. Так, студентке университета Болоньи Сильвии удалось взять автограф у лауреата многочисленных международных премий, новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, которая подошла к поклонникам. В разговоре с корреспондентом ТАСС девушка поделилась, что ее дипломная работа посвящена творчеству Кэмпион, в частности фильму "Власть пса", который был удостоен премии "Оскар" в 2022 году. "Я изучаю кинематограф, и защитила диплом этой весной, для меня это важное символическое событие", - сказала она. Кэмпион является членом жюри нынешнего смотра.

Вынужденные изменения программы

В этом году, однако, из-за забастовки в США не ожидается большого числа голливудских звезд. Так, в Венецию не приедет американский актер Брэдли Купер, вторая режиссерская работа которого - "Маэстро" (Maestro) об американском композиторе ХХ века Леонарде Бернстайне - участвует в основном конкурсе. По этим же причинам по красной ковровой дорожке не прошли актеры Эмма Стоун, Майкл Фассбендер и Бенедикт Камбербэтч.

Кроме того, организаторам пришлось заменить фильм открытия. Кинофестиваль открылся показом фильма итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса "Капитан" (Comandante), а ранее заявленная картина Луки Гуаданьино "Претенденты" (Challengers) участвовать в смотре не будет. Как поясняли в дирекции смотра, заменить фильм пришлось из-за решения продюсеров ленты, которую итальянец снял в США с американскими актерами - Зендеей, Майклом Фейстом, Джошем О’Коннором.

Фильм "Капитан", в котором рассказывается о капитане подводной лодки Сальваторе Тодаро, спасающем экипаж потопленного вражеского судна, участвует в основном конкурсе. Главную роль исполнил известный итальянский актер Пьерфранческо Фавино. Как отметил художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, эта картина затрагивает актуальные моральные темы.

Старейший в мире кинофестиваль, за главные призы которого будут бороться более 20 фильмов, продлится до 9 сентября.