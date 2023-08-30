Представители России и Франции вышли в полуфинал конкурса органистов им. Таривердиева

Московский этап I тура конкурса прошел в Российском национальном Музее музыки с 28 по 30 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четыре россиянина и один представитель Франции вышли в полуфинал по итогам московского этапа I тура XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, сообщила пресс-служба конкурса.

"Из девяти участников тура в полуфинал конкурса проходят: Виталия Котова - Россия; Жан Нувель-Алу - Франция; Ирина Крюкова - Россия; Иван Гавриков - Россия; Елена Малева - Россия", - говорится в сообщении.

Московский этап I тура конкурса прошел в Российском национальном Музее музыки с 28 по 30 августа 2023 года. Жюри возглавлял Эудженио Мария Фаджиани, титулярный органист Францисканского храма в Ла Верне (Ареццо, Италия). В состав жюри в Москве также вошли: главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, профессор органа в Центральной консерватории музыки Пекина Юань Шен, профессор, глава кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Панов.

"Общий уровень всех участников конкурса традиционно высок. Но в полуфинал прошли участники, которые продемонстрировали лучшую подготовку, чем остальные музыканты. И мы оценивали прежде всего не технику исполнения, а понимание музыки. Лично я рад видеть, что мнения всех членов жюри совпали. Это значит, что несмотря на то, что мы из разных культурных традиций - России, Италии, Китая - мы открыты ко всему новому. Мы вместе удивлялись новым идеям наших конкурсантов и поражались, насколько глубоко молодые исполнители погружаются в музыку. Этот конкурс очень полезен для них, он простимулирует их творчество", - сказал председатель жюри Эудженио Марии Фаджани, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что на этом этапе участники показали базовые навыки органиста, традицию, играя Баха, например. "На дальнейших этапах конкурса мы даем участникам свободу выбора и ожидаем услышать от них что-то новое, ожидаем, что они проявят свою фантазию. Мы ждем новых интерпретаций, новых путей развития музыкальной мысли" - приводит пресс-служба его слова.

Помимо Москвы I тур конкурса органистов имени Таривердиева прошел в Нью-Хейвене (Коннектикут, США), Гамбурге (Германия), Пекине (Китай) в формате онлайн-прослушиваний. В режиме очных прослушиваний первый тур состоялся только в Москве.

Дальнейшие этапы

Полуфинал и финал конкурса органистов имени Таривердиева пройдет в Калининграде с 3 по 8 сентября 2023 года. Знаменитое состязание откроется 3 сентября в Кафедральном соборе Калининграда на острове Канта концертом председателя жюри калининградского этапа конкурса, профессора Высшей Музыкальной Академии Страсбурга, органиста Собора Нотр-Дам де Пари Иоанна Вексо и тенора Дамиена Ривьере. "Игра на этом органе доставляет невероятное удовольствие, - сказал Иоанн Вексо об инструменте в калининградском соборе. Он отметил, что калининградский орган очень известен в Европе. "Я достаточно много выступал в классических концертных залах. И могу признаться: они очень "сухие", звук практически сразу останавливается. Здесь он летит очень долго. Восхитительно", - цитирует пресс-служба музыканта.