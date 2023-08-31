Фильм "Чижик-пыжик возвращается" Киностудии им. М. Горького выходит в широкий прокат

Картина расскажет о школьниках из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый фильм "Чижик-пыжик возвращается" выходит в российских кинотеатрах в четверг. Это первый большой детский проект после перезапуска Киностудии им. М. Горького.

"Это настоящее детское кино в лучших традициях Киностудии Горького. Их будет больше, мы обязательно будет делать хорошее качественное детское кино, возрождая таким образом эти традиции", - сказала журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Новый фильм расскажет о школьниках из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Главными героями становятся девочка-блогер, которая мечтает о миллионе подписчиков, и мальчик-отличник, который хочет загадать желание, чтобы его родители не разводились. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее самостоятельно. Главные роли в картине исполнили 11-летние Александра Бабаскина и Миша Мяло, а также актриса Инга Оболдина. Одну из ролей в фильме сыграла народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

"Город Санкт-Петербург прекрасен, мы снимали в прошлом году во время белых ночей. Нам показалось, что будет интересно, когда обычные российские школьники приезжают в Петербург и дальше в большом городе у них происходят детективные приключения", - отметила генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

В фильм вошла песня "Домовой" в исполнении Хабиба. Музыку и слова написал Виктор Резников в 1988 году, тогда композиция в исполнении квартета Сергея и Михаила Боярских, Андрея и Виктора Резниковых и группы "Марафон" стала отечественным хитом.

Также, по словам создателей картины, у них уже есть планы на второй и третий фильмы по сюжету "Чижика-пыжика".