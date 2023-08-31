Новосибирский театр "Старый дом" впервые отправится на гастроли в Брест

Там он выступит на площадке международного фестиваля "Белая вежа"

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Один из старейших в Новосибирске театров "Старый дом" в сентябре впервые выступит на площадке международного фестиваля "Белая вежа" в Бресте. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор театра Татьяна Ильина.

"Практически через неделю мы вылетаем в Брест, где примем участие в международном театральном фестивале "Белая вежа". Фура с декорациями уже в пути. Это первая поездка на фестиваль, мы очень рады познакомиться с этой площадкой, с новым для театра городом. Мы везем спектакль "Головлевы", очень ждем встречи с новой для нас публикой", - сказала Ильина.

Спектакль "Головлевы", поставленный по одноименному роману Салтыкова-Щедрина, был представлен в театре в октябре 2017 года. Жанр постановки - трагикомедия. Спектакль рассказывает историю семьи помещиков Головлевых, судьба членов которой одного за другим заканчивается несчастьем.

Ильина отметила, что международный фестиваль "Белая вежа" - это мероприятие с очень богатой традицией и большим жанровым разнообразием. По словам директора "Старого дома", он включает в себя уличный и кукольный театр, постановки малой и большой формы. При этом события фестиваля происходят параллельно на разных площадках.

"Белая Вежа" - один из крупнейших и престижнейших фестивалей, проходящих в Западном Полесье Белоруссии. Фестиваль проводится с октября 1996 года. Назван в честь Белой Вежи в Каменце, где на протяжении первых лет существования проходило открытие фестиваля.