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Фонд кино запустит вторую волну приема заявок на программу "Автор"

Прием заявок проходит до 19 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фонд кино откроет вторую волну приема заявок на программу "Автор" с 18 сентября, в которой может принять участие каждый сценарист. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры РФ.

"Принять участие в отборе может любой сценарист: наличие профильного образования больше не является обязательным условием для участия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь автор может предложить проект, а обучение пройти уже после включения в финальный список.

"Победителей отбора ждут ежемесячная стипендия - 150 тыс. рублей, компенсация за обучение по кинодраматургическим направлениям, редакторское сопровождение, правовая поддержка после завершения работы над сценарием", - добавили в министерстве.

Прием заявок проходит до 19 октября. 

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