Российские авторы вошли в топ-5 детской литературы Всероссийского книжного рейтинга

В числе лидеров оказались "Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки" и сборник "Русские народные сказки. Набор лучших сказок для детей"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Доля книг российских детских авторов увеличилась в топе-20 детской литературы Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2023 года. Сразу две позиции в первой пятерке лидеров этой категории занимают российские книги, указано во Всероссийском книжном рейтинге, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Выделенный топ-20 детской литературы демонстрирует увеличение числа книг российских авторов: 50% перечня составляют отечественные произведения - за счет роста интереса читателей к русским народным сказкам и книгам классиков детской литературы", - указано в материалах. При этом в прошлом году детский сегмент был целиком представлен зарубежными авторами.

Лидерами в детской категории стали "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Гравити Фолз. Дневник 3" Роба Ренцетти и Алекса Хирша, "Гарри Поттер. Комплект из 7 книг в футляре" Роулинг, "Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки" Корнея Чуковского и сборник "Русские народные сказки. Набор лучших сказок для детей".

Говоря в целом о топе-50 бестселлеров рейтинга, авторы отмечают, что доля детской литературы выросла до 10% (в 2022 году она составляла 8%).

О рейтинге

Всероссийский книжный рейтинг представлен ведущими операторами книжного рынка - объединенной розничной сетью "Читай-город - Буквоед", онлайн-платфомой Ozon, сервисом электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "Литрес", книжными сервисами по подписке "Литрес Подписка" и MyBook. В рейтинг вошли данные за период с 1 января по 30 июня 2023 года. Рейтинг сформирован на основе потребительского спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по модели подписки, что отражает интерес к различным темам и определяет векторы развития спроса на книжном рынке. Каждый партнер предоставил свой список из топ-50 наименований в указанный период, данные из всех каналов суммировались и, исходя из итоговых сумм, был сформирован топ-50. Кроме того, впервые учтены результаты, полученные с помощью системы управления продажами на маркетплейсах на основе алгоритма сбора и анализа данных.

Рейтинг не учитывает учебные пособия, школьные учебники и юридические справочники. Отдельно представлены рейтинги по сегментам художественной, прикладной и детской литературы, выделен топ аудиокниг.