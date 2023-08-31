Новосибирский театр оперы и балета подтвердил планы сотрудничества с Владимиром Васильевым

Решение об участии хореографа в новом театральном сезоне будет зависеть от его здоровья

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) планирует сотрудничать с артистом балета и хореографом Владимиром Васильевым для постановки спектаклей. Однако это будет зависеть в том числе и от здоровья танцовщика, сообщила в пресс-центре ТАСС глава балетной труппы театра Анна Одинцова.

Предыдущий театральный сезон НОВАТ завершил премьерой балета "Анюта" по рассказу Антона Чехова "Анна на шее", который долгие годы шел в Большом театре. Спектакль был поставлен при сотрудничестве с его создателем - балетмейстером Владимиром Васильевым.

"Да, [мы продолжим сотрудничество], лишь бы позволило здоровье Владимира Викторовича посещать чаще наш город. Переговоры ведутся. Очень хорошо показал себя балет, мы собираем полные залы", - сказала она.

Согласно сайту Большого театра, в историю балета Владимир Васильев вписан как один из главных новаторов, сформировавших все последующие артистические поколения. Как хореограф и режиссер с 1971 года он поставил четырнадцать оригинальных балетов, среди которых "Лебединое озеро" П. Чайковского, "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева, авторские версии "Дон Кихота" Л. Минкуса, "Жизели" А. Адана, "Щелкунчика" П. Чайковского, "Паганини" на музыку С. Рахманинова, хореографию для опер и фильмов. Его спектакли шли в Большом театре, Метрополитен-опере, Ла Скала и других.