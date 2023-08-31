Одну из старейших электростанций Петербурга на Октябрьской набережной признали памятником

Охранный статус защитит старинное здание от сноса и изменения исторического облика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Электростанция "Красный Октябрь" в Санкт-Петербурге, которая строилась в начале XX века, включена в реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Решение о включении ГРЭС "Красный Октябрь" в реестр памятников культурного наследия - очередной важный шаг в деле сохранения уникальных промышленных объектов Санкт-Петербурга. В 2019 году КГИОП признал региональным памятником Рабочий городок из 13 домов, построенных при электростанции в стиле конструктивизма. Таким образом, можно сказать, целый ансамбль на правом берегу Невы теперь находится под охраной государства. В этой электростанции - история нашего города. Во время блокады, когда у Ленинграда не было связи с Волховом, ГРЭС в Уткиной заводи оказалась единственной, способной снабжать электроэнергией город", - привела пресс-служба слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия.

Охранный статус защитит старинное здание от сноса и изменения исторического облика.

В 2010 году ГРЭС "Красный Октябрь" (ТЭЦ №5) закончила свою работу. В качестве варианта ее дальнейшего использования предложен проект приспособления здания под культурный кластер с гостиницей.