В лонг-лист литературной премии им. Фазиля Искандера вошли 103 автора

В числе номинантов писатели и поэты Ефим Гаммер, Олег Глушкин, Камиль Зиганшин, Анатолий Ким, Светлана Непомнящая, Ксения Жукова, Мария Затонская, Сергей Золотарев, Константин Комаров, Алексей Небыков и другие

МОСКВА, 31 августа /ТАСС/. Жюри и оргкомитет Международной литературной премии им. Фазиля Искандера утвердили длинный список. В него вошли 103 автора, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.

"В длинный список вошли 103 автора в номинациях "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Киносценарий и драматургия", - сообщили в организации.

В числе номинантов писатели и поэты Ефим Гаммер, Олег Глушкин, Камиль Зиганшин, Анатолий Ким, Светлана Непомнящая, Ксения Жукова, Мария Затонская, Сергей Золотарев, Константин Комаров, Алексей Небыков и другие.

В нынешнем сезоне на премию поступило 192 заявки из 43 регионов и городов России, из Республики Крым и новых российских территорий. Также поступили работы из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии.

"В прозе нынешнего сезона привлекает набирающий силу жанр современной воинской повести. Есть новеллы, написанные в чисто русском ключе, с типично отечественными метаморфозами и ошеломляющими концовками. Обращает на себя внимание некая новая исповедальность в дневниковой форме. Исполнена непоказной любви к родным просторам лирика традиционного стиха. В детской и подростковой литературе - далеко ушедшей от сковывающей советской догматики - усиливаются святоотческие, но также и фэнтезийные веяния", - рассказал ТАСС вице-президент Русского ПЕН-центра, председатель оргкомитета Борис Евсеев.

Презентация длинного списка премии пройдет 1 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ). Короткий список будет объявлен в октябре.

Про ярмарку

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.