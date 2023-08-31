Российские писатели передали в зону СВО более 230 тыс. поэтических сборников о войне

Литераторы совершили более 30 выездов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские писатели с начала СВО совершили более 30 литературных выездов в зону специальной военной операции и передали военнослужащим и в библиотеки новых российских регионов более 230 тыс. книг - поэтических сборников о Донбассе и СВО. Об этом сообщил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ).

"Издание этих книг - это наш отклик, писателей России, на происходящие события. Мы провели более 30 литературных десантов "за ленточку" - поездки к раненым, поездки в воинские части, в госпитали", - сказал Иванов на презентации книжных серий издательства "Вече" о Донбассе и СВО.

По его словам, на события специальной военной операции первыми из литераторов откликнулись поэты, и первая книга вышла уже через месяц после начала СВО, а к настоящему времени выпущено уже восемь поэтических сборников. На ММКЯ был представлен новый, восьмой по счету коллективный поэтический сборник "ZOV юных сердец" из серии "Воины России". Также в настоящее время готовится к изданию большая "Антология патриотической поэзии".

"Все до одной книги бесплатно ушли к бойцам, в военкоматы, в мобилизационные центры, на приграничные территории, в библиотеки новых территорий. Сейчас этот тираж - более 230 тыс. книг. В новейшей истории России патриотическая поэзия тиражом 230 тыс. - это нонсенс, но это как раз та самая востребованность общества, о которой мы сегодня говорим", - отметил Иванов.

Главный редактор издательства "Вече", член Научного совета Российского военно-исторического общества Сергей Дмитриев сообщил, что всего к настоящему времени издательство выпустило 40 книг об истории Донбасса и СВО. Тема героизма участников спецоперации и защитников Донбасса отражена в сериях книг "Воины России" и "Библиотека Донбасса", в книгах "Неотправленные письма" и "Тени Донбасса" Олега Роя, "Донбасс - сердце России" Олега Измайлова и других.

"Мы начали издавать и региональные книги про СВО. Только что вышла книга "Герои Дагестана" - про 50 героев Дагестана, книга "Воронежцы" - о героях Воронежа. Сейчас появилась новая серия "Слово Донбасса" - мы хотим издавать там прозу донбасской земли. И очень приятно, что первая книга сейчас ставится в театре Моссовета, в сентябре она уже будет в его основном репертуаре. Мы надеемся, что эти книги будут идти дальше в кинематограф, в театры", - сказал Дмитриев.