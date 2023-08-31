"Дни Эрмитажа в Омске" открылись выставкой французской живописи и скульптуры XIX века

Всего экспозиция насчитывает более 50 произведений живописи и 27 скульптур из бронзы, мрамора и терракоты

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Восьмой фестиваль "Дни Эрмитажа в Омске" проходит с 31 августа по 3 сентября в Омском музее изобразительных искусств им. Врубеля. Центральным событием стало открытие в единственном за Уралом филиале Эрмитажа выставки "Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа", передает корреспондент ТАСС.

"Центральным событием этого замечательного музейного фестиваля станет открытие выставки "Консерваторы и бунтари. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа". Хочу отметить, что программа "Дней Эрмитажа в Омске" включает большое количество образовательных событий - это программы, связанные с творчеством, лектории, просмотры видеофильмов и так далее", - рассказала журналистам директор омского музея Фарида Буреева.

Как рассказал ТАСС заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин, выставка, которая будет экспонироваться до 17 марта 2024 года, включает в себя важные имена французского искусства XIX века. "Это одна из наиболее популярных тем в истории искусства вообще и одна из самых популярных экспозиций Эрмитажа. <...> Выставка такого уровня из Эрмитажа открывается в Сибири впервые", - отметил Дединкин.

На выставке представлено стилистическое разнообразие живописи: от романтизма Ораса Верне и реализма Гюстава Курбе до импрессионизма Ренуара и Дега и экспериментов в области постимпрессионизма Гогена и Ван Гога. Всего экспозиция насчитывает более 50 произведений живописи и 27 скульптур из бронзы, мрамора и терракоты. "Когда мы отбирали экспонаты, постарались как можно полнее отобразить все стили, направления и жанры во французской скульптуре XIX века", - уточнила куратор проекта, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Елена Карчева.

По словам Дединкина, экспозиция названа "Консерваторы и бунтари", так как каждое поколение художников начинает свою дорогу с отрицания. "Здесь мы показываем несколько поколений таких людей, которые выступали со своей абсолютно новой программой. Романтики находились в конфронтации с классическим искусством, барбизонцы (группа французских художников-пейзажистов - прим. ТАСС) находились в конфронтации с романтическими и идеализированными пейзажами, импрессионисты увидели вообще новый мир, не так, как это было принято. И им на смену пришли постимпрессионисты. Каждое новое поколение - это художники-бунтари", - отметил он.

Куратор проекта, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Наталья Демина отметила, что выставка дает понимание динамики искусства, как рождались, расцветали и влияли друг на друга различные стили. "Сама экспозиция оказалась на редкость удачной. Некоторые сопоставления невозможны в Эрмитаже, я даже готова позвать сюда коллег из Петербурга, потому что эта выставка дает возможность иного взгляда на привычные для нас предметы", - подчеркнула она.