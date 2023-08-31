Умер гитарист Dire Straits Джек Сонни

Ему было 68 лет

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Гитарист британской рок-группы Dire Straits Джек Сонни в возрасте 68 лет.

"Джек Сонни, покойся с миром", - говорится в сообщении коллектива в социальной сети X (ранее Twitter).

Dire Straits была основана в 1977 году в Лондоне братьями-гитаристами Нопфлерами - Марком, который также взял на себя функции вокалиста, и Дэвидом. Компанию им составили басист Джон Иллсли и ударник Пик Уизерс. В середине 1980-х годов, когда Dire Straits находилась на пике популярности, к команде присоединился саксофонист Крис Уайт. Как рассказывал Иллсли, название Dire Straits, что можно перевести как "отчаянное положение" или "стесненные финансовые обстоятельства", было выбрано по совету одного из друзей коллектива, справедливо указавшего на то, что члены новой группы размещаются вместе в социальном жилье, буквально "сидя на хлебе и воде".

Сонни познакомился с братьями Нопфлерами, когда работал в музыкальном магазине на Манхэттене. Подружившись с ними, Сонни присоединился к группе в 1984 году перед записью альбома Brothers in Arms, который на протяжении трех месяцев занимал первую строчку в британском хит-параде.

Впоследствии Dire Straits вошла в число наиболее коммерчески успешных групп в истории рок-музыки: в общей сложности было продано более 120 млн копий их альбомов. Марк Нопфлер официально распустил команду в 1995 году. После этого Сонни вернулся в группу The Leisure Class, которую основал еще в 1970-е годы.

В 2017 году по решению экспертов и поклонников группы Dire Straits была включена в Зал славы рок-н-ролла, расположенный в Кливленде (штат Огайо). В том же году Уайт и гитарист Теренс Рейс, игравший в составе группы, дали серию концертов в России со своим проектом The Dire Straits Experience. Часть других бывших членов группы, включая Сонни, создали свой проект Dire Straits Legacy.