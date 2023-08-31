Антология "Современная литература стран СНГ" получила гран-при "Книги года"

Как сообщили организаторы премии, в 2023 году на конкурс поступило более 900 книг

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получили три тома "Поэзия", "Проза", "Детская литература" антологии "Современная литература стран СНГ", передает в четверг корреспондент ТАСС. Лауреатов объявили в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки.

"Вот уже много лет национальный конкурс "Книга года" помогает читающей части российского общества узнавать о наиболее значимых достижениях российской словесности и выбирать самые достойные и интересные книги. Я уверен в том, что хорошая литература объединяет людей. <…> Победителем в номинации "Книга года" признана антология в трех томах "Современная литература стран СНГ", - объявил со сцены председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Гран-при конкурса "Книга года" традиционно получает издание, признанное важнейшим общественным событием года и подготовленное на высоком издательско-полиграфическом уровне.

"30 лет такая системная работа не велась, теперь она была проведена. И у нее есть итог. Мы надеемся, что это итог промежуточный, и деятельность по переводу современных писателей стран СНГ на русский язык и в обратную сторону будет продолжена. Мы готовы и открыты к этому", - сказал в свою очередь главный редактор Объединенного гуманитарного издательства, выпустившего антологию-призера, Максим Амелин.

По словам организаторов премии, в 2023 году на конкурс поступило более 900 книг от 108 издательств из 23 населенных пунктов России.

Номинации

В номинации "Проза года" жюри отметило Александра Мелихова и его книгу "Сапфировый альбатрос". "Я не буду говорить о том, какие жаркие споры были у членов жюри. Все книги, которые представлены здесь - в высшей степени достойные. Авторы, которые не нуждаются в представлении, книги замечательные, которым нужно было прожить действительно серьезную творческую жизнь. <…> Советую прочитать все эти четыре книги. То, что сегодня здесь представлено, - это большая русская литература и это очень важно", - отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В номинации "Поэзия года" жюри выделило "Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 2014-2022" и ее составителя Анну Ревякину. В номинации "Детям XXI века" награду получила Валентина Дегтева за произведение "Сбежали шахматы: обучающая сказка", а в категории "Поколение некст" жюри отметило Еву Немеш и ее произведение "Белый голубь, черный слон".

Писатель Борис Мессерер получил награду в номинации Humanitas за книгу "Жизнь переходит в память. Художник о художниках", разделив награду с Михаилом Сеславинским, который также был награжден в этой номинации за книгу "Книжный мир Александра Бенуа: Этюды исследователя и коллекционера".

В номинации Non-fiction выделили произведение "Все, что движется: Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей" Алексея Семихатова. Наталию Толстую с книгой "Даль, Толстой и чистописание" и Игоря Олейникова с книгой "Гуси-лебеди" наградили в номинации "Art-книга". Лауреатом в номинации "Искусство книгопечатания" стала книга "Логос: голос конструктивизма: каталог выставки". "Эта книга, на мой взгляд, представляет собой очень сложное явление, потому что это одновременно и сборник статей, и каталог выставки, потому что она была приурочена к выставке, которая недавно закончилась. И наконец, это хрестоматия, антология текстов", - рассказал генеральный директор типографии "Парето-принт", издавшей книгу, Павел Арсеньев.

Роман "Бронепароходы" Алексея Иванова, который в аудиоформате озвучил Сергей Бурунов, победил в номинации "Электронные издания и аудиокниги". Победу в специальной номинации "Культурный код" члены жюри присудили второму тому альбома-каталога "Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII век - начало ХХ века)" издательства "Айар" и книге "Путоранские сказы: Фольклор хантайских эвенков" автора-составителя Татьяны Болиной-Укочер.

О ярмарке

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.