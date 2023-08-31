Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с Нетребко

По сведениям агентства DPA, певица выступит 15 сентября в опере "Макбет"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Берлинская государственная опера собирается возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко. Как сообщает агентство DPA, она выступит 15 сентября в опере "Макбет".

Ранее некоторые германские концертные площадки сообщили, что на фоне СВО на Украине пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за якобы ее тесных связей с российским руководством.

Теперь же в берлинской опере указывают, что певица в последнее время не осуществляла творческой деятельности в РФ и не собирается в ближайшее время там выступать.

В начале марта прошлого года пресс-служба Metropolitan Opera сообщила об отмене выступлений российской оперной певицы из-за ситуации вокруг Украины. Как пояснил тогда директор театра, Нетребко не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки" руководства РФ в свете проведения СВО.