Фильм "Золотая бронза" о жизни детей после трагедии в Беслане наградили за лучший сценарий

Прототипами главных героев стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кинокартина режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" о жизни детей после трагедии в Беслане, произошедшей 1 сентября 2004 года, стала лауреатом II Открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел" в номинации "Лучшая сценарная работа". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа".

"Фильм "Золотая бронза" Игоря Копылова стал победителем российского кинофестиваля "Волгоградский факел" в номинации "Лучшая сценарная работа". Отдельная благодарность программному директору фестиваля Александре Жуковой за то, что наша кинокартина была отобрана для участия", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что картина состоит из пяти новелл о дружбе и взрослении детей, переживших трагические события в 2004 году в Беслане. Прототипами главных героев стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. В съемках фильма участвовали артисты театров Владикавказа, а также жители Северной Осетии. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов. Картина была снята при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В этом году проведение II Открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел", который состоялся с 27 по 31 августа в Волгограде, приурочено 80-летию битве за Сталинград. В конкурсную программу вошли 32 российских фильма. Председателем жюри фильмов полного метра стала народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Ольга Остроумова. Среди почетных гостей была заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР Наталья Варлей. Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов.

Лучшим документальным фильмом стала картина Натальи Гордеевой "Николай Батюк. Сердце Комдива". Лучшей короткометражкой признан фильм "В темноте" режиссера Ольги Добромысловой.