В Саратове на выставке Родченко показали реконструкцию "Рабочего клуба" и альбом гравюр

Всего на выставке представили около 200 работ, среди которых живопись, графика, плакаты, фотографии, эскизы театральных декораций, книжного и производственного дизайна

САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Выставка "Александр Родченко. Новое мироздание" открылась в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева. На ней представлены работы одного из лидеров русского авангарда, в том числе уникальный альбом гравюр и реконструкция "Рабочего клуба".

"Мы сегодня открываем очень крупный, наверное, самый крупный проект 2023 года - "Александр Родченко. Новое мироздание". Проект, который демонстрирует <…> торжество отечественного национального искусства, его авангардную миссию. Родившись в начале XX века, она <...> поразила мир и стала основой для многих художественных течений", - сказала на открытии выставки генеральный директор Радищевского музея Елена Галактионова, добавив, что творческие находки авангардистов используются и по сей день.

В экспозицию включили также произведения художников из круга Родченко - Варвары Степановой, Ольги Розановой, Любови Поповой и других. Всего на выставке представили около 200 работ, среди которых живопись, графика, плакаты, фотографии, эскизы театральных декораций, книжного и производственного дизайна, тканей и рабочей одежды, реконструкции театральных и производственных костюмов, пространственные конструкции и предметы быта.

Центральным объектом экспозиции стала реконструкция "Рабочего клуба", оригинал которого был создан Родченко в 1925 году для Всемирной выставки в Париже. В беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки, заведующий кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С.Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин выделил среди экспонатов также уникальный альбом гравюр Родченко.

"Там все формулы Родченко, Радищевский музей обладает уникальным полным альбомом этих гравюр. Это как записные книжки Леонардо да Винчи - там все его идеи, проекты, мысли. Главное наследие Леонардо Да Винчи - это его записные книжки. Так и здесь - гравюры, как путеводитель, ведут нас по этой выставке, они в диалоге со всем, что делал Родченко", - пояснил Гаврилин. Кроме того, на выставке показана абстрактная живопись Родченко, которая, по словам собеседника агентства, редко выставлялась в России. Экспонаты для выставки предоставили из архива наследников Родченко и Степановой (Москва), Всероссийского музея декоративного искусства, Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства РГХПУ имени С.Г. Строганова и Радищевского музея.

"Саратов - это особенный город. Здесь рождалось новое искусство, художники-символисты: Виктор Борисов-Мусатов, Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов. После революции - молодые авангардисты. Мы поняли, что именно в этом городе, в этом музее с его коллекциями такой диалог состоится. Не всякий регион, город обладает такой художественно-культурной историей. Этот диалог смотрится уместно, актуально и правильно", - сказал Гаврилин.

О Родченко

Александр Родченко (1891-1956) был одним из основоположников конструктивизма и создателей первой советской рекламы. Работал над агитационными плакатами, писал абстракции, иллюстрировал книги и изобрел приемы художественной фотографии, которые используются по сегодняшний день. Целую серию рекламных плакатов художник выпустил совместно с Владимиром Маяковским. В технике фотомонтажа Родченко создавал не только плакаты, но и иллюстрации для книг и журналов - например, к поэме Маяковского "Про это".

Фотографией Родченко стал заниматься с 1924 года. К тому времени он был уже состоявшимся художником, преподавал в Московском художественно-техническом институте. После Великой Отечественной войны Родченко увлекся пикториализмом - направлением фотографии, которое сближает снимки и живописные работы.