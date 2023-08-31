31 августа, 20:06
Венецианский кинофестиваль

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера нового фильма Бессона

Софья Липенкова/ ТАСС
Люк Бессон представил на 80-м Венецианском кинофестивале фильм "Догмэн"
© Софья Липенкова/ ТАСС

Картина "Догмэн" претендует на главный приз

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Французский режиссер Люк Бессон представил на 80-м Венецианском кинофестивале свою новую работу "Догмэн", претендующую на главную награду смотра.

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Дуглас, который еще ребенком столкнулся с тяжелыми испытаниями и жестокостью. Взрослея, он понимает, что может найти утешение только в доверии и любви к собакам. Главную роль в ленте сыграл американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, обладатель приза Каннского кинофестиваля 2021 года за роль в картине "Нитрам".

Как рассказал во время встречи с журналистами Бессон, на создание киноленты его вдохновила статья, в которой говорилось о французской семье, бросившей своего ребенка в клетку, когда ему было пять лет. "Когда я прочитал статью о мальчике, которого родители бросили в клетку, я задумался: кем может стать этот человек? Как он выживает и как справляется со своими страданиями? Я просто попытался представить себе его жизнь", - поделился он. Как корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе фильма, лента должна выйти в России.

Бессон в качестве режиссера, продюсера, сценариста принял участие в создании более 250 фильмов, в числе которых принесшие ему мировую славу "Подземка" (Subway, 1985), "Голубая бездна" (Le grand bleu, 1988), "Никита" (Nikita, 1990), "Леон" (Leon, 1994), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), а также киноэпопея "Такси" (Taxi). Вышедший в 2014 году фантастический боевик "Люси" (Lucy) подтвердил репутацию Бессона как одного из самых кассовых режиссеров - тогда в кинотеатрах по всему миру было продано свыше 57 млн билетов. Французский режиссер открыл миру таких актеров, как Жан Рено, Натали Портман, Милла Йовович. Некоторые венецианские обозреватели называют Dogman "возвращением" Бессона. 

Теги:
ИталияБессон, ЛюкВенецианский кинофестиваль
© Информационное агентство ТАСС
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