На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера нового фильма Бессона

Картина "Догмэн" претендует на главный приз

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Французский режиссер Люк Бессон представил на 80-м Венецианском кинофестивале свою новую работу "Догмэн", претендующую на главную награду смотра.

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Дуглас, который еще ребенком столкнулся с тяжелыми испытаниями и жестокостью. Взрослея, он понимает, что может найти утешение только в доверии и любви к собакам. Главную роль в ленте сыграл американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, обладатель приза Каннского кинофестиваля 2021 года за роль в картине "Нитрам".

Как рассказал во время встречи с журналистами Бессон, на создание киноленты его вдохновила статья, в которой говорилось о французской семье, бросившей своего ребенка в клетку, когда ему было пять лет. "Когда я прочитал статью о мальчике, которого родители бросили в клетку, я задумался: кем может стать этот человек? Как он выживает и как справляется со своими страданиями? Я просто попытался представить себе его жизнь", - поделился он. Как корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе фильма, лента должна выйти в России.

Бессон в качестве режиссера, продюсера, сценариста принял участие в создании более 250 фильмов, в числе которых принесшие ему мировую славу "Подземка" (Subway, 1985), "Голубая бездна" (Le grand bleu, 1988), "Никита" (Nikita, 1990), "Леон" (Leon, 1994), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), а также киноэпопея "Такси" (Taxi). Вышедший в 2014 году фантастический боевик "Люси" (Lucy) подтвердил репутацию Бессона как одного из самых кассовых режиссеров - тогда в кинотеатрах по всему миру было продано свыше 57 млн билетов. Французский режиссер открыл миру таких актеров, как Жан Рено, Натали Портман, Милла Йовович. Некоторые венецианские обозреватели называют Dogman "возвращением" Бессона.