В Петрозаводске представили фильм о феномене карельской бани

Документальная картина стала одним из итогов экспедиций по районам республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Документальный фильм "В поисках карельской бани" представили в Петрозаводске. Он стал одним из итогов экспедиций по районам республики, направленных на изучение данного феномена, рассказала ТАСС директор фонда территориального развития Karjala Лиана Вагузенкова.

"В районе 20 бань, наверно, мы посетили точно, <…> мы их искали в разных районах", - рассказала собеседница ТАСС.

Фильм является одним из итогов проекта "Великий банный путь", который фонд Karjala и команда CreatePtz реализуют при поддержке Фонда культурных инициатив. Он направлен на сохранение феномена карельской бани на Северо-Западе России. Идея создать такой проект возникла в 2017 году, когда проводился опрос среди гостей республики о том, что является ее брендом. Многие туристы отметили именно карельскую баню.

Авторы фильма посетили семь районов республики, общалась со специалистами и историками, которые знакомы с банными традициями и ритуалами, а также изучала научные статьи и книги. Свои путешествия они снимали на фото и видео. Собранные во время исследований материалы использовались не только для фильма, но и для создания стандарта карельской бани. Пока документ нельзя найти в открытом доступе, но в будущем им планируют поделиться с туроператорами и жителями региона.

Также в рамках проекта был создан презентационный альбом "Карельская баня". В нем представлены товары карельских дизайнеров и ремесленников, истории из экспедиций, исследования ученых и банных специалистов. В скором времени он появится в продаже.