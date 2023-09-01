Губернаторский симфонический оркестр откроет сезон триптихом "Пушкин. Джаз. Рахманинов"

Все выступления пройдут в Академической капелле Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Триптих "Пушкин. Джаз. Рахманинов", соединяющий разные музыкальные стили, покажет в первую неделю сентября Губернаторский симфонический оркестр, который откроет этой премьерой новый концертный сезон. Все его выступления пройдут в Академической капелле Санкт-Петербурга.

"Три концерта, открывающие новый музыкальный сезон, представят публике весь спектр наших творческих интересов и возможностей. Для оркестра не существует жанровых границ. Мы играем классику, произведения современных авторов, музыку кино, эстраду, джаз", - сказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель и дирижер коллектива Антон Лубченко. В концертах примут участие народный артист России Игорь Бутман и его джаз-квартет, а также молодой пианист из Великобритании Джордж Харлионо, завоевавший летом серебро Международного конкурса имени Петра Чайковского.

Как рассказал худрук, в предстоящем сезоне запланированы концерты на разных площадках, в том числе в Большом и Малом залах Филармонии, в Капелле, Петрикирхе. Очень важным событием станет первое в истории оркестра выступление на сцене Мариинского театра. По приглашению Валерия Гергиева 12 декабря вместе с солистами Мариинского театра оркестр исполнит оперу Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке".

"Очень важным проектом для нас, - добавил Антон Лубченко, - станет подготовка серии концертов, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Губернаторский оркестр ведет свою историю с 1945 года. Ранее он назывался Эстрадным оркестром Ленинградского радио, а с 1981 по 2001 год - Эстрадно-симфоническим оркестром Ленинградского телевидения и радио имени Василия Соловьева-Седого.