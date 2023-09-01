Народный артист РФ Сергей Гармаш отмечает 65-летие

Актера поздравили коллега Игорь Скляр, кинорежиссер Владимир Хотиненко, альтист и дирижер Юрий Башмет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш, который снялся в общей сложности в 130 фильмах и сериалах, отмечает 65-летие. Артист рассказал журналистам, что в этот день не планирует пышных торжеств.

"Я не планирую Георгиевского зала и Кремлевского дворца. Не получается - нет желания", - сказал юбиляр, отвечая на вопрос о планах на день юбилея.

Он признался, что когда-то любил застолья, однако со временем отношение к ним изменилось. "Когда-то мне нравилось застолье. Оно мне нравилось в студенческие годы, в молодые годы, нравилось в молодом "Современнике". Со временем застолье, которое становилось все более богатым, стало куда-то исчезать. <…> Во-первых, [день рождения] это интимная вещь. Во-вторых, у меня было много дней рождения, которые попадали в съемочный период. Это группа, которая становится на четыре-пять месяцев семьей, это прекрасно, это смешно, здорово", - пояснил Гармаш.

С юбилеем коллегу поздравил кинорежиссер Владимир Хотиненко, у которого Гармаш снялся в картине -"72 метра". "Я его поздравляю! Но поздравить его просто с днем рождения, конечно, мало. Я желаю ему быть всегда здоровым, живым - таким, какой он есть, замечательным, остроумным. Во всяком случае, для меня работа с ним - это всегда наслаждение безусловное. Это всегда было - я не могу даже сказать удовольствием - а именно наслаждением, потому что он может выполнять любые задачи. Он замечательный, тонкий актер с потрясающим <...> диапазоном - от трагического до смешного, тут все - все, что хочешь", - сказал ТАСС Хотиненко. Он пожелал здоровья юбиляру и членам его семьи.

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в своем поздравлении отметил честность и ответственность артиста. "Дорогой Сережа, дорогой мой младший брат! Ты невероятный человек, талантливый и ранимый, очень ответственный и честный, ты настоящий человек! От всей души поздравляю тебя с днем рождения, с твоей круглой датой! Береги себя, ты всем нам нужен. Всегда с нетерпением жду наших встреч", - передал Башмет через ТАСС свои поздравления коллеге. Сергей Гармаш и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета участвуют в постановке "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского.

Народный артист РФ, актер Игорь Скляр сказал ТАСС, что поздравит коллегу лично. "Я его помню и люблю. А все остальные поздравления в личном послании", - отметил актер. Артисты исполняют главные роли в спектакле "И вас с наступающим…" по пьесе Родиона Овчинникова в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Из биографии

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. В 1977 году окончил Днепропетровское государственное театральное училище, а потом работал в Херсонском театре кукол. В 1978-1980 годах служил в армии. В 1984 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Школа-студия МХАТ).

С 1984 по 2020 год служил в Московском театре "Современник", где, в частности, был задействован в спектаклях "Большевики", "Кабала святош", "Вдова Капет", "Кот домашний средней пушистости", "Титул", "Три товарища", "Вишневый сад", "Пять вечеров", "Горе от ума", "С наступающим…", "Папа". С 2022 года участвует в постановке "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского в Малом театре.

Дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова "Отряд". Среди наиболее известных киноработ артиста - капитан милиции Кошаев в драме "Ворошиловский стрелок", майор милиции Юрий Коротков в сериале "Каменская", Иван в мелодраме "Любовник", старший мичман Николай Крауз в драме "72 метра", чекист Толя в военной драме "Свои", присяжный Аркадий в драме "12", отец Мэлса в музыкальном фильме "Стиляги", садовник Геннадий Петрович в семейной комедии "Чебурашка". Также Сергей Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов, в их числе "Рататуй", "Звездные собаки. Белка и Стрелка", "Иван Царевич и серый волк", "Савва. Сердце воина".