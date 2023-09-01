ТЮЗ имени Брянцева начнет новый сезон двумя премьерами

Речь идет о постановках "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру и "Лес" по Александру Островскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Театр юных зрителей имени Александра Брянцева начнет 102-й сезон сразу с двух премьер, которые будут сыграны в начале сентября. В первый день осени на Малой сцене зрители увидят "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру в постановке режиссера из Армении Каро Баляна, а 8 сентября на Большой сцене - "Лес" Александра Островского в режиссуре Уланбека Баялиева.

"Эти две премьеры - наша серьезная заявка на творчески насыщенный и событийный сезон. Оба спектакля очень театральны по своей природе и соответствуют главному художественному направлению нашего театра. Мы воспитываем молодых людей следовать голосу сердца - только тогда человек развивается как личность, ориентированная на благополучие других, а не на деньги", - сказала на пресс-конференции директор театра Светлана Лаврецова.

На ноябрь намечена премьера спектакля "Класс коррекции" по одноименной повести Екатерины Мурашовой в постановке Николая Дручека, ученика Петра Фоменко. Еще одна ноябрьская премьера - музыкальный спектакль "Медведь" по одноименной чеховской пьесе в постановке Ильи Архипова.

Главный режиссер ТЮЗа Сусанна Цирюк обратится к драме Михаила Лермонтова "Маскарад". По многочисленным просьбам зрителей решено возобновить не утративший своей актуальности спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской постановке Александра Иванова, где будет играть новое поколение тюзовцев. И только в главной роли на сцену выйдет первая исполнительница - Анна Дюкова.

Особым событием сезона станет бенефис ветерана тюзовской сцены народной артистки России Ирины Соколовой, которая выступит в спектакле "Гарольд и Мод" по пьесе Колина Хиггинса. Постановку осуществит известный петербургский режиссер Геннадий Тростянецкий. В 2024 году также состоятся премьеры спектаклей в постановке Артема Злобина, Александра Лебедева, Владимира Кузнецова, Дмитрия Туркова.

В 10-й раз в театре пройдут съемки патриотического проекта "Герои нашего времени", который неизменно строится на документальной основе. 25 лет исполнится "Брянцевскому фестивалю" детских театральных коллективов и в 25-й раз соберет профессионалов и любителей театра Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени Александра Брянцева.

О гастролях и фестивалях

Уже в сентябре театр откроет по-особому активный в нынешнем году гастрольный сезон. Через две недели тюзовцы со спектаклем "Легкое дыхание" станут участниками V Международного фестиваля "Театральная гавань" в Новороссийске. 20 сентября театр отправится в Ярославль на XXIII международный Волковский фестиваль, где представит спектакль "Отрочество" по пьесе Ярославы Пулинович режиссера Ивана Орлова. В конце сентября состоятся первые международные гастроли. Спектакль "Нос", номинант премии "Золотой софит", примет участие в V Международном фестивале "Те-ART-Кокше" в Кокшетау (Казахстан).

В первую декаду октября в рамках федерального проекта "Большие гастроли" состоятся выступления в Нальчике, где будут показаны "Сказка о потерянном времени", "Новые приключения Петсона и Финдуса", "Зимняя сказка" и "Алые паруса". В эти же дни на сцене ТЮЗа петербуржцы увидят лучшие спектакли Государственного музыкального театра Нальчика.

Сразу после возвращения из Кабардино-Балкарии театр примет участие в Багдадском Международном театральном фестивале в Ираке со спектаклем "Бедная Лиза", а затем с этим же спектаклем отправится на большие гастроли по пяти городам Сербской Республики. Спектакль "Бедная Лиза" приглашен и в Тунис, где его увидят зрители Международного театрального фестиваля в Карфагене.