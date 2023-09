В Венеции прошла премьера фильма "Феррари" с Драйвером и Крус в главных ролях

Картина участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 1 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера фильма об основателе знаменитой марки гоночных автомобилей Энцо Феррари американского режиссера Майкла Манна состоялась в четверг вечером на 80-м Венецианском кинофестивале. Фильм "Феррари" (Ferrari) участвует в основном конкурсе.

Роль известного итальянского конструктора и основателя автомобилестроительной компании исполнил Адам Драйвер, а его супругу сыграла Пенелопа Крус. События, описанные в киноленте, разворачиваются летом 1957 года, когда Энцо Феррари переживал личный и профессиональный кризис. Над компанией, которую он и его жена Лаура создали с нуля 10 лет назад, нависла угроза банкротства. Их брак рушится после смерти единственного сына Дино, а также из-за отношений Энцо с Линой Ларди (ее роль исполнила Шейлин Вудли), с которой у них родился сын Пьеро. Феррари считает, что исцелить жизненные травмы он сможет, поставив все на опасную автомобильную гонку через всю Италию Mille Miglia.

"История Энцо Феррари очень человечна. За один 1957 год он пережил много конфликтов. Компания разоряется, он только что потерял сына, его брак рушится. Эта динамика специфична и в то же время универсальна: мы все через это проходим", - отметил на пресс-конференции Манн. В свою очередь Драйвер сообщил, что съемки картины проходили в Модене, где была основана одна из самых известных автомобильных марок. "В Модене мы смогли на собственном опыте убедиться в том, что история Энцо Феррари наложила отпечаток на это место. Это дало нам большое чувство ответственности", - сказал американский актер.

Перед официальным показом Манн, Драйвер, а также сыгравший в фильме Патрик Демпси прошли про красной ковровой дорожке перед Дворцом кино.

80-летний Манн, ведущий по отцу свою родословную из России, считается одним из самых крупных режиссеров современного американского кино. Он постоянно занимает высокие позиции в соответствующих рейтингах ведущих киноизданий. Манн является лауреатом многочисленных международных премий, в том числе BAFTA и "Эмми", среди его работ - "Последний из могикан" (The Last of the Mohicans, 1992), "Али" (Ali, 2001), "Соучастник" (Collateral, 2004).

Нынешний Венецианский кинофестиваль отмечен несколькими кинолентами-биографиями. Так, София Коппола покажет фильм о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla). Кроме того, будет представлена вторая режиссерская работа Брэдли Купера "Маэстро" (Maestro) об американском композиторе ХХ века Леонарде Бернстайне. Купер, который не приедет в Венецию из-за забастовки актеров и режиссеров в США, сыграл самого маэстро.