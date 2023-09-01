В Туве прошла первая масштабная историческая реконструкция событий 1943 года

1 сентября 80 лет назад 206 тувинских добровольцев отправились на фронт

ТАСС, 1 сентября. В Кызыле прошла первая масштабная историческая реконструкция событий 1943 года, сообщила ТАСС сценарист реконструкции Виктория Хомушку.

"1 сентября в центре Кызыла прошла первая масштабная историческая реконструкция проводов 206 тувинских добровольцев на фронт в 1943 году. Реконструкция сделана в честь 80-летия этой даты. Участие в ней приняли более 1 тыс. человек. Это артисты, работники культуры, обычные люди", - сообщила Хомушку.

В реконструкции также участвовали потомки добровольцев. "Около 50 человек пришли. После реконструкции они вместе с остальными участниками мероприятия возложили цветы к памятнику тувинским добровольцам", - отметила сценарист.

По данным оргкомитета мероприятия, для полного воссоздания событий 1943 года были специально подобраны костюмы для участников реконструкции. "Военную форму пришлось искать в течение нескольких месяцев по всей Туве. Хотелось полностью восстановить 1 сентября 1943 года. Мы внимательно изучали старые фотографии с торжественного митинга, организованного в честь проводов добровольцев и постарались максимально приблизиться к тому времени", - пояснила Хомушку.

1 сентября 1943 года в Кызыле торжественно проводили на фронт эскадрон добровольцев. Они были направлены на первый украинский фронт. Командование эскадроном принял молодой капитан Тулуш Кечил-оол, который погиб в 1945 году. В 1990 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. Тогда на митинг в честь проводов собралось около 2 тыс. человек.