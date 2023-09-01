Два документальных фильма о Елене Гнесиной выпустят в 2024 году

Они выйдут в честь 150-летия со дня рождения пианистки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Два документальных фильма о пианистке и педагоге Елене Гнесиной выпустят в честь 150-летия со дня ее рождения, юбилейную дату в России отметят в 2024 году, сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

"До конца этого года будет подготовлен один документальный фильм о Елене Гнесиной. Второй [фильм] выйдет уже в 2024 году, второй мы делаем вместе с ВГТРК, он будет показан на канале "Культура" как раз непосредственно к юбилейной дате", - сказал он, выступая с докладом о подготовке юбилейного года Гнесиной.

В фильм войдут, в частности, интервью с профессорами академии, которые учились у самой Гнесиной. "Слава богу, что мы дожили до момента, когда их слово можем зафиксировать навсегда", - добавил он.

Рыжинский напомнил, что празднование юбилея пианистки началось с концерта 2 июня в "Зарядье" в рамках Международного музыкального фестиваля к 150-летию со дня рождения Гнесиной. Фестиваль продлится в течение года и завершится гала-концертом в день самого юбилея - 31 мая 2024 года. В рамках события пройдет серия концертов с участием деятелей искусства из России и зарубежных стран. На мероприятиях выступят выпускники и студенты музыкальных учебных заведений, созданных Гнесиной.

Кроме того, академия музыки впервые издаст полностью все музыкальные сочинения Гнесиной, ее брата композитора Михаила Гнесина, а также племянника - композитора и педагога Фабия Витачека.

Елена Фабиановна Гнесина - выдающаяся пианистка, преподаватель, методист, общественный и государственный деятель. Признана одной из создателей и хранителей уникальной системы российского непрерывного музыкального образования. Основала и руководила музыкальными учебными заведениями, названными в ее честь.

По указу президента России Владимира Путина в 2024 году пройдут мероприятия в честь празднования 150 лет со дня ее рождения. Кроме того, с 1 сентября 2023 года лучшие студенты российских вузов, обучающиеся по направлению "Музыкальное искусство", будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной. Ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей будут получать 11 студентов в течение 12 месяцев.