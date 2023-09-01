В Новокузнецке открыли единственную в Сибири академию джаза

Как уточнил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, обучение будет вестись по программе народного артиста России Игоря Бутмана

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Единственную в Сибири Кузбасскую академию джаза открыли в Новокузнецке. Учреждение будет готовить джазовых артистов, преподавателей и руководителей коллективов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Единственное за Уралом учреждение средне-профессионального образования, которое будет готовить джазовых артистов, преподавателей и руководителей коллективов, открыто в Новокузнецке. На первый курс по итогам вступительных экзаменов зачислены 15 студентов, трое из них - из Санкт-Петербурга, Норильска и Кызыла", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что обучение будет вестись по программе народного артиста России Игоря Бутмана. "Кузбасская академия джаза - уникальный проект не только для Сибири, но и для страны в целом. Новокузнецк наряду с Москвой становится центром профессиональной подготовки дипломированных джазовых музыкантов. Здесь по программе всемирно известного музыканта Игоря Бутмана будет на бюджетной основе обучаться наша одаренная молодежь от 15 лет и старше", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Курс обучения рассчитан на 3 года и 10 месяцев, после чего студенты получат диплом государственного образца по специальности "Музыкальное искусство эстрады". Также выпускникам гарантируют практику и трудоустройство в профессиональных коллективах страны.

Во время обучения студенты смогут проходить джазовые практики, интенсивы, мастер-классы, посещать фестивали и конкурсы. Кроме того, из студентов Кузбасской академии джаза создадут биг-бенд, оркестр и ансамбли, которые будут участвовать в культурном обмене городов России и других стран.

Соглашение о создании в Новокузнецке Кузбасской академии джаза подписано 15 июля 2022 года с Бутманом. По поручению Цивилева в здании джаз-клуба "Геликон" провели ремонт, оборудовали шесть учебных аудиторий.