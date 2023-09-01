Никита Михалков поздравил Сергея Гармаша с юбилеем

Кинорежиссер отметил умение актера вложить в роль личный опыт

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер Никита Михалков поздравил актера театра и кино Сергея Гармаша, которому исполнилось 65 лет, с юбилеем, отметив, что артист умеет вложить в роли личный опыт.

"Самородок. Мощный, сложный, разнообразный, сам себя сделавший, сумевший опыт своей жизни вложить в огромное количество ролей, которые сыграл. Нигде никогда не халтурил. Всегда был самим собой и в то же время персонажем, которого он играет. Это умение соединить в себе образ и обосновать его, опереться на свою историю, на свою жизнь - это великолепное качество настоящего мастера", - сказал Михалков. Его видеопоздравление размещено в официальном телеграм-канале режиссера "Бесогон".

Режиссер напомнил, что работал вместе с актером на картине "Утомленные солнцем - 2" и в театре. "Он замечательно тяжелый человек в том смысле, что он принципиален, и понятен, и искренен. И когда ты разбираешь какую-нибудь ситуацию и примеряешь ее на Гармаша, ты можешь точно понять, как он среагирует. Этот очень важно для человека, для мужчины и для художника. Поэтому я с огромной радостью поздравляю тебя, Сережа, с днем рождения и очень надеюсь, что мы с тобой еще поработаем", - добавил Михалков, обращаясь к коллеге.

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Гармаш снялся в общей сложности в 130 фильмах и сериалах, а дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова "Отряд". Среди наиболее известных киноработ артиста - капитан милиции Кошаев в драме "Ворошиловский стрелок", майор милиции Юрий Коротков в сериале "Каменская", Иван в мелодраме "Любовник", старший мичман Николай Крауз в драме "72 метра", чекист Толя в военной драме "Свои", присяжный Аркадий в драме "12", отец Мэлса в музыкальном фильме "Стиляги", садовник Геннадий Петрович в семейной комедии "Чебурашка".

Также Сергей Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов, в их числе "Рататуй", "Звездные собаки. Белка и Стрелка", "Иван Царевич и серый волк", "Савва. Сердце воина". С 1984 по 2020 год он служил в Московском театре "Современник", где, в частности, был задействован в спектаклях "Большевики", "Кабала святош", "Вдова Капет", "Кот домашний средней пушистости", "Титул", "Три товарища", "Вишневый сад", "Пять вечеров", "Горе от ума", "С наступающим…", "Папа". С 2022 года участвует в постановке "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского в Малом театре.