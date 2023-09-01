Голикова поздравила первых обладателей стипендии имени Елены Гнесиной

Среди первых стипендиатов - студент Российской академии музыки имени Гнесиных Денис Жуков и студент Саратовской государственной консерватории имени Собинова Леонид Бертов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила студентов, которые стали первыми обладателями стипендии имени Елены Гнесиной, учрежденной с 1 сентября 2023 года, передает корреспондент ТАСС.

"Очень приятно, что именно вы стали первыми лауреатами. Но это всегда очень большая ответственность. Вы люди еще очень молодые, но, получив эти стипендии, вы становитесь одновременно и наставниками для своих сверстников, и для более молодых. А это еще более символично, потому что это происходит в Год педагога и наставника. И большое спасибо вашим педагогам, преподавателям, которые сделали вас такими, сделали вас профессиональными", - сказала Голикова.

Среди первых стипендиатов - студент Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Денис Жуков (ударные) и студент Саратовской государственной консерватории имени Собинова Леонид Бертов (аккордеон).

О стипендии

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года лучшие студенты российских вузов, обучающиеся по направлению "Музыкальное искусство", будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной. Ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей будут получать 11 студентов в течение 12 месяцев. Главный критерий отбора - успехи и достижения в обучении и творческой деятельности".

Кандидатуры стипендиатов выдвигаются учеными советами вузов. Окончательное решение принимает конкурсная комиссия в составе представителей Министерства культуры РФ, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и образовательных организаций.

Учредить стипендию имени Елены Гнесиной правительству поручил президент России Владимир Путин. Это решение приурочено к 150-летию со дня рождения выдающейся русской пианистки и педагога. В феврале 1895 года Елена Гнесина вместе со своими сестрами Евгенией и Марией открыли в Москве музыкальное училище, ставшее впоследствии одним из лучших музыкальных учебных заведений страны.